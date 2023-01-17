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消費及房地產拖累 中國經濟增速創史上最差

大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

到底有多愛奢侈品？這國連賓利車銷售也是亞太第一

編譯廖玉玲 / 綜合外電
南韓人2022年總計買下775輛賓利汽車（Bentley），居亞太之冠。（韓國賓利汽車公司提供）
南韓人2022年總計買下775輛賓利汽車（Bentley），居亞太之冠。（韓國賓利汽車公司提供）

賓利汽車（Bentley）去年在亞太市場賣出的車輛中，近40%被南韓人買走，居亞太之冠，總數達775輛，比前一年大增約53%，也是連續第二年刷新當地的銷售紀錄。

日本民眾去年則採購了644輛賓利，緊追在南韓之後，在亞太地區排第二。

韓國賓利汽車表示，去年在南韓賣出的775輛車中，380輛是Flying Spur，208輛是Bentayga SUV，187輛是Continental GT。上述三款車在南韓的平均起售價超過3億韓元（24.2萬美元），推估韓國賓利去年至少賺進2,325億韓元營收。

至於整個亞太地區去年共賣出2,031輛賓利，比一年前增加23%，在全球市場占比達13%。

不僅豪車大賣，其他奢侈品在南韓也有強勁銷售，從精品羽絨衣Moncler到卡地亞（Cartier）和Prada，都說南韓市場去年銷售表現非常強勁。

南韓人的購買力真的不可小覷。根據摩根士丹利估計，南韓去年是全球個人奢侈品人均消費最多的國家，在這方面的支出比前一年增加24%到168億美元，人均消費約325美元，遠遠超過中國的55美元和美國的280美元。

摩根士丹利分析師解釋，南韓消費者對奢侈品的需求大增，一方面購買力增加，另一方面也是對外展示社會地位的文化使然。

麥肯錫（McKinsey）的調查發現，南韓社會對展示財力的接受度高於其他國家，當地受訪者僅22%認為穿戴精品代表品味欠佳，低於日本的45%和中國的38%。

南韓 汽車 日本

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