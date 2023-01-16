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比特幣 半個月內飆漲25%

財經新聞組／綜合報導
比特幣一掃去年陰霾，今年以來累計大漲超過兩成。(路透)
比特幣一掃去年陰霾，今年以來累計大漲超過兩成。(路透)

加密貨幣市場2023年「開門紅」，一掃去年陰霾，比特幣今年來累計大漲超過兩成，一度漲破2萬1000美元，為去年11月來首見，加密貨幣基金今年來表現也擊敗其他指數型基金（ETF），為今年走勢取得好彩頭。

受到通膨已觸頂、即將回落的樂觀情緒激勵，全球最大的加密貨幣比特幣14日一度上漲7.5%至21,298.81美元，為去年11月8日來首度漲破2萬1000美元。比特幣15日盤中小跌0.7%至20759.24美元，今年來上漲25.2%，第二大的乙太幣也累計勁揚27.9%，狗狗幣漲超過20%。

CoinGecko的數據顯示，整體加密貨幣市值也突破1兆美元，是去年11月初來首見。Venn Link合夥公司指出，今年來加密貨幣行情穩定走高，在比特幣突破2萬美元的阻力位後，氛圍完全不同了，對許多人來說，2萬美元是個關鍵價位。

另據彭博資訊，今年來聚焦加密貨幣的基金表現亮眼，在彭博追蹤的約2000檔ETF中，若不計槓桿型產品，加密貨幣基金包辦表現最佳的前14檔，與去年墊底的表現形成鮮明對比。

其中，Valkyrie比特幣礦商ETF今年來暴漲67%，VanEck數位資產挖礦ETF也躍漲約56%，VanEck數位轉型ETF、全球X區塊鏈ETF以及Bitwise加密貨幣產業創新ETF的漲幅也都達到二位數。

加密貨幣行情走高的主因是總體氛圍樂觀。市場預期聯準會（Fed）將放慢升息步伐，幫助提振科技股等風險資產的表現。

Fundstrat數位資產策略部門主管法瑞爾表示，在美國去年12月通膨率報告公布後，加密貨幣資產挺升，顯示加密貨幣表現和總體環境的相關性近期仍不會消失，儘管有個別公司的利空，但加密貨幣價格很可能已經觸底。

Fairlead策略公司共同創辦人絲塔克頓則審慎看待這波漲勢，認為短期的超買指標可能不利比特幣的正面上漲動能，因此不會在當前價位追高，她認為比特幣將在2萬1500美元左右遭遇阻力。

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