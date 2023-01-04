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亞股看好反彈 聚焦5關鍵

編譯簡國帆／綜合報導
分析師和投資人都看好亞洲股市2023年將反彈回升。（路透）
分析師和投資人都看好亞洲股市2023年將反彈回升。（路透）

亞洲股市市值在2022年蒸發近5兆美元後，分析師和投資人都看好2023年將反彈回升，押注一些去年最棘手的問題，都將在今年成為助力。

分析師指出，中國全面重新開放和美國聯準會（Fed）放慢升息步調，將是帶動MSCI亞太指數迅速彈升的關鍵因素，投資人也預期今年的亞股表現將優於美國，至於台灣和南韓等以科技股為重的市場前景，市場將密切關注晶片下行周期的觸底反彈時機，但日本銀行（央行）的鷹派行動也可能牽動整體亞股表現。另外，投資人也審慎看待地緣政治緊張的發展。

首先，大陸經濟回溫，將是提振整個地區企業利潤的關鍵，但市場復甦力度將取決於中國的新冠疫情發展，特別是農曆春節後可能會有更多人染疫，投資人也愈來愈擔心全球供應鏈再度受擾。Asymmetric顧問公司策略師安瓦薩德認為，疫情至少在今年上半年都將嚴重影響大陸的消費和經濟成長。

其次，強勢美元在去年多數時間都對亞股構成壓力，美元債務負擔沈重的企業、和進口商則感受到更大的痛苦。隨著Fed預料將放緩升息腳步，壓力已開始緩解，外資可能回歸亞股。

第三個應關注的是晶片產業；投資人關注獲利和削減資本支出行動何時觸底，許多人預期今年下半年將出現轉機。然而，美國試圖拉攏其他國家遏制北京當局科技野心，可能影響台積電等亞洲晶片製造商和設備製造商的業務。

第四個值得關注的議題是日銀，日銀去年12月意外放寬10年期公債殖利率的波動區間，引發市場預期該央行政策也將回歸正常化，可能提振日圓匯率，對日本科技公司和汽車製造商等出口商構成壓力。

最後，地緣政治緊張可能加劇，投資人也保持審慎。美中關係看似好轉，美國國務卿布林肯預料將在今年初訪問北京，但美中在台海議題、及在美上市中概股稽核問題的不確定性，都在抑制看多情緒。

投資 亞股 晶片

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