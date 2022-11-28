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亞股大輪動 資金湧向中韓台

編譯林聰毅／綜合報導
主要亞股本月來表現。(彭博資訊)
主要亞股本月來表現。(彭博資訊)

隨著投資人加大押注對美國聯準會（Fed）政策即將轉向、以及晶片業觸底反彈的行情，亞洲股市正在醞釀一場「大輪動」，資金開始從印尼、印度等東南亞與南亞股市，轉往台灣、南韓及中國等東北亞股市。但東北亞股市的展望仍面臨中國新冠疫情、全球經濟衰退風險等隱憂。

彭博資訊報導，高盛集團的策略師預期，明年亞洲股市的領漲地區將從南亞的雙印轉移到中國和南韓等市場。法國興業銀行說，台股也處於轉折點，而Jefferies金融集團也提出類似看法。

里昂證券首席股票策略師雷德曼表示，隨著投資人重新轉向北亞，東南亞在過去幾周開始表現不佳，印尼股市將沒那麼受歡迎。法國巴黎銀行指出，若美國放慢升息步伐以及中國持續鬆綁防疫措施，政策「雙轉向」（twin pivot）將促使資金轉向北亞，傷害印度股市的吸引力。

由於中國採取更具目標性的防疫措施、並以政策加強支持房地產業，港股11月來上漲了約20%，輕鬆超越亞洲其他地區和全球主要股市的表現。外資11月來也已注資台股58億美元，可望出現六個月來首見的資金流入，且是15年來的最大單月資金流入額。投資人淨買入南韓股市的金額也將連續第二個月超過20億美元。

Jefferies策略師指出，例如中國可能重新開放和推出政策支持措施、地緣政治緊張局勢緩和或科技景氣循環觸底等各種正面催化劑，都可能帶動北亞股市的大幅重估。Jefferies加碼香港、中國大陸、南韓和台灣，對印尼保持中立，並減碼印度。

投資人看好南韓和台灣股市的理由，是建立在其晶片優勢上，因為這些市場是三星電子和台積電等產業巨頭的大本營。法國興業和摩根史坦利均表示，投資人應逐漸重拾亞洲半導體股票。

法國興業銀行的策略師在報告中說：「股價通常會在半導體周期觸底前兩到三季觸底。」「我們可能就處於這個時點上。」

但這未必表示北亞股市的漲勢會一帆風順，這些市場因為大幅依賴出口，容易受全球經濟衰退風險的影響，而且處於美中地緣政治緊張的中心。 此外，中國的新冠確診數躍增，也可能成為北亞股市能否持續反彈的一大隱憂。

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