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英特爾推半導體鏈地理平衡

編譯葉亭均／綜合報導

英特爾執行長基辛格表示，雖然近來晶片需求減緩，但仍樂觀預期產業規模在2030年前會擴增約一倍，因此必須維持長期的建廠計畫。他並提到，台灣在半導體供應鏈扮演重要的角色，但在目前情勢卻不穩定，這也是他努力推動供應鏈「地理平衡」的原因。

基辛格接受華爾街日報專訪時說，在新冠疫情引發的周期期間，供應鏈突然受干擾，在一個每年成長5%或6%的產業中供應減少約5%，同時間需求卻激增25%。在他擔任英特爾執行長的七季以來，前五季都在追趕（需求），這兩季終於追趕上，然而，在晶片產業於2030年前將成長一倍的情況下，必須持續長期的工廠營建計畫。

基辛格也談到為何他努力推動美國晶片法與爭取補助。

他坦承，在亞洲生產成本可便宜三成到四成，在歐美建廠在成本上不具競爭力，這也是為何半導體生產在歐美和亞洲的比重，已從1990年代的80%對20%，演變為今日的20%對80%。

他說，若沒有晶片法的補助，英特爾必須在亞洲進行更多生產，因此要靠這項法案來推動供應鏈的地理平衡。基辛格也重申，英特爾要在四年內完成五種製程節點的策略，強調英特爾到2025年將重返技術領導地位。

談到美中角力，基辛格認為地緣政治情況無法避免，這也是重新平衡供應鏈如此重要的原因。他說台灣在這塊科技供應鏈扮演如此關鍵角色，但在當前情勢卻是不穩定，就連台灣廠商也認為必須讓供應鏈更平衡。基辛格期望，到了2030年之前，歐美和亞洲在半導體供應的比例能變成五比五，其中20%在歐洲，30%回到美國。

供應鏈 晶片 華爾街

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