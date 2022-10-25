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外國直接投資 印尼同比激增

編譯任中原／綜合報導

印尼第3季外國直接投資（FDI）比去年同期激增63.6%，成長率創新高，主因政府大力推動原料商品產業「下游化」政策，只允許精煉金屬出口，因而帶動外資湧入金屬產業。

官方24日公布的數據顯示，印尼第3季FDI總額達168.9兆印尼盾（108.3億美元），最大外資來源包括新加坡（38億美元）、中國（16億美元）以及日本。這項數據不包括外國投資人對銀行及油／氣業的投資。

印尼投資部長巴哈里24日表示，第3季金屬製造業占FDI近四分之一，投資者大量購買機器設備及興建廠房。巴西淡水河谷公司（Vale）、美國麥克莫蘭銅金公司都在印尼興建金屬精煉廠。

印尼總統佐科威推動企業界在國內精煉金屬原料，以擴大出口，創造就業，並提升印尼在全球供應鏈的位階。印尼是全球首要的鎳砂產國，2020年政府禁止鎳砂出口曾震撼市場，促使歐盟向世界貿易組織（WTO）提告。

現在金屬業FDI增加，使政府更有底氣，接下來將推動鋁土礦、銅與錫等金屬產業「下游化」。巴哈里表示，「天然資源下游化將持續大規模推動，這符合政府政策；即使有人向WTO提告，我們也不會動搖」。

此外，受到國際市場消息多空交雜影響，以致新興亞股上周漲跌互見，印尼漲幅3%居冠。

印尼 投資 WTO

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