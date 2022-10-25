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歐美亞消費者重回節衣縮食

編譯易起宇／綜合報導
為了節省開支，正恢復自製便當、購買折扣即期品等行為。（歐新社）
為了節省開支，正恢復自製便當、購買折扣即期品等行為。（歐新社）

最新研究顯示，隨通膨擠壓民眾食品和生活用品預算，歐洲、美國和亞洲消費者正恢復1970、80年代的節衣縮食行為，削減相關支出。

倫敦金融時報（FT）引用數據公司IRI資料報導，為節省開支，消費者正恢復自製便當、購買折扣即期產品和多逛幾家超市比價等行為。

這些消費者在購買生活必需品行為上的改變，已侵蝕消費性產品的銷售成長，但提振超市自有品牌產品的銷售。

IRI調查全球14家主要超市的銷售數據顯示，今年來民生消費性用品整體銷售僅成長1.5%，是去年同期成長幅度3%的一半；酒精飲料在超市門市的銷售下滑，家庭用品上的支出也減少。

在歐洲地區，疫情期間被知名品牌產品奪走市占率的超市自有品牌產品，市占率正逐漸恢復到疫前水準。如今超市自有品牌產品，在民生消費性用品的市占率為36%，高於5月的34%。

IRI資深副總羅伊表示，自有品牌在某些領域甚至正進一步提高市占率，例如嬰兒食品；過去消費者通常較青睞知名品牌。自有品牌市占率升高的部分原因是折扣超市的崛起，這類超市現在掌控的市場遠大於2008年金融危機後經濟衰退時。

他表示，自有品牌產品崛起，將讓知名品牌產品的中小型製造商面臨挑戰；「我們預期這些廠商明年上半年將發起價格戰，因為他們無法再繼續減產，必定想方設法維持產量。」

羅伊表示，酒精飲料的門市銷售今年迄今已較去年同期下滑6.7%。

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