貨櫃運價9月跌 美西線摔53%
9月是全球貨櫃輪業者最難熬的一個月，代表市場榮枯的SCFI貨櫃運價指數9月暴跌，美西線跌幅達五成，SCFI貨櫃運價指數30日指數下跌149.09點，指數失守2千點關卡、來到1922.95點，周跌幅7.2%，連續16周下滑。
貨櫃運價9月周周大跌，四大遠洋線全面重挫，遠東到美西線跌破3,000美元關卡；歐、美消費需求積弱不振，中國十一長假到來前貨量減少，亞洲區貨量全部下滑，歐洲線跌破3,000美元，SCFI指數2千點關卡失守。
全球高通膨、貨幣緊縮，導致國際運輸需求急凍，運價下修是意料中事，但跌幅比市場預期還大。業界指出，北美通路商庫存已去化差不多，但市場買盤還未回籠，大陸出口貨量減少，運價跌不停，全球對市場經濟走勢瀰漫悲觀情緒。航運業者認為，二十大會議後的政策及經濟走勢變化是很重要的關鍵，注意大陸十一長假過後、10月中旬貨量是否開始回升。目前航運業界對耶誕節、農曆春節前的小出貨潮還是很期待，北美大型的通路商已開始洽談未來六個月的訂單需求，推估補庫存的需求已開始出籠。遠東到美西運價跌勢出現硬著陸，每FEU（40呎櫃）達2,399美元，較前周下跌285美元，跌幅10.62%，9月的跌幅更高達53%；遠東到美東每FEU達到6,159美元，較前一周下跌379美元，跌幅5.8%，月跌幅較美西小，但跌幅達到30.02%。本周遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）來到2,950美元，較前一周下跌213美元，跌幅6.73%，9月的跌幅為33.57%；遠東到地中海運價每TEU達2,999美元，較前一周下跌250美元，跌幅7.69%。
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