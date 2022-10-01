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通膨加劇 11月升3碼機率增

編譯任中原、易起宇／綜合報導
美國8月通膨更加速上升，預示聯準會11月會議第四度升息3碼的機率升高。 （路透）
美國8月通膨更加速上升，預示聯準會11月會議第四度升息3碼的機率升高。 （路透）

美國8月個人消費支出（PCE）及通膨指標均高於預期，尤其是扣除能源與食品之後的PCE核心平減指數漲幅更大，顯示消費者的支出力道不減，通膨更加速上升，預示聯準會（Fed）11月會議第四度升息3碼的機率升高。

8月個人消費支出比7月增加0.4%，明顯高於7月時的0.1%增幅，也高於預估的0.2%；扣除通膨後的實質PCE增加0.1%，符合預估，比7月時的0.2%略低。消費強韌，主因汽油價格持續下跌，及工資上升，帶動服務類支出增加。消費需求不衰，是支持美國經濟的關鍵力道，但同時也使通膨壓力持續加重。

整體PCE平減指數比7月上升0.3%，高於預估的0.1%升幅，更高於7月時的負0.1%，顯示近期通膨壓力升高；比起去年同期上升6.2%，低於7月時的6.3%年升幅，但高於預估的6.0%。

核心PCE平減指數更比7月大幅上升0.6%，高預估的0.5%，更遠高於7月時的0.1%升幅；比去年同期大幅上升4.9%，高於預估的4.7%，更高於7月時的4.6%。個人所得月增0.3%，符合預期，升幅大於7月時的0.2%。

8月PCE平減指數與消費者物價指數（CPI）相互呼應，都顯示通膨的廣度與深度都更令Fed擔憂。最近Fed決策官員的發言普遍偏向「鷹派」，市場益發預期11月會議時將再升息3碼，達到3.75-4%。

歐盟統計局（Eurostat）發布的初估數據顯示，歐元區19國9月消費者物價指數（CPI）比去年同期躍升10%，創下歷史新高，首度衝破10%，比8月的9.1%進一步升溫，並超越市場預期的9.7%，同樣加深對歐洲央行（ECB）10月再度大幅升息的預期。

通膨大漲的主因依舊是能源和食品價格波動，但通膨範圍持續擴張，幾乎已包含從服務至工業產品的所有類別。這份數據可能會讓ECB更加坐立不安，因為ECB已暗示，通膨正日益受到超額需求的刺激，且有著就此根深柢固的風險；ECB設定的通膨目標為2%。

歐元區9月能源價格比去年同期飆漲41%，而剔除波動較大的食品和燃料價格的核心通膨率，從前月的5.5%躍升至6.1%，加深ECB再度大幅升息的迫切性。

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