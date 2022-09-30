亞股將創疫情以來最大月跌幅 先別撿 但可留意這支股票

亞股將創疫情以來最差單月表現，專家警告先別撿，但可注意聯發科在內個股。（路透）

亞洲股市預料周五將寫下新冠疫情 爆發以來最差單月表現，同時外匯和債券市場持續動盪不安，主要是各國央行發表鷹派言論、投資人擔心全球衰退，以及地緣政治風險不斷上升所致。根據Bernstein量化策略師，現在還不到尋找「被市場打壓」的股票 撿便宜的時候，因為前頭跌勢未止，會帶來更多的痛苦，但可留意聯發科在內個股。

MSCI明晟亞太地區（除日本外）指數 周五基本持平，香港恆生指數和中國滬深300指數上漲抵消了其他股市下跌的影響。日股日經指數下跌1.6%。

中國官方製造業數據出爐，表現優於市場預期，製造業連兩個月萎縮後，9月恢復成長，這讓市場感到欣慰。

但MSCI明晟亞太地區（除日本外）指數本月仍將寫下12.5%的驚人跌幅，是2020年3月新冠疫情爆發使金融市場陷入混亂以來的最大單月跌幅。

韓股周五下跌，周線預料收低逾5%，為6月中旬以來最大周線跌幅，月線預料下跌12%，可能是3個月首見的月線收黑，汽車和電池類股追隨美國同業的跌勢。

儘管如此，Bernstein分析師Rupal Agarwal並不建議此時進場。他撰寫報告指出：「歷史經驗顯示，全球同步的市場周期會看到該區有逾50%的股票較52周高點下跌30%以上，超過80%的股票，本益比會低於5年均值。」但目前僅約40%的股票重挫逾30%，76%低於5年均值。

Bernstein關注三種類型的股票以尋找機會，除較52周高點跌逾30%和本益比低於5年均值外，還有最近9個月表現落後者。該投資顧問公司建議三項標準至少要滿足兩項，對於表現落後者，須注意背後要有價值支撐。被Bernstein被評為「超越大盤表現」的個股包括南韓的Kakao、中國的明源雲，以及台灣的聯發科，因為它們符合大部分的標準。