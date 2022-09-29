全球六利空 恐釀完美風暴

聯準會。(路透資料照片)

金融市場六大利空籠罩，美、歐央行維持激進升息 論調，國際貨幣基金（IMF）抨擊英國 舉債減稅致公債殖利率 驟升，加上地緣政治持續升溫，俄烏公投過關、俄國北溪天然氣管線受襲疑雲，以及中國軍艦及軍機擾台等，可能形成一場引發市場劇烈震盪的完美風暴。

受美聯準會（Fed）官員鷹派發言影響，美國公債價格應聲下跌，殖利率走高。投資人擔心全球通膨、進一步升息，以及更廣泛經濟動盪而持續拋售股票，亞股28日幾近全軍覆沒，以港、台及韓股跌勢較猛，分別下滑3.41%、2.61%及2.45%，日股挫跌1.5%。英、法、德等歐股三大指數盤中分別跌0.28%、0.52%及0.38%，美股早盤在平盤附近狹幅波動。

有「鷹王」之稱的聖路易聯準銀行總裁博拉德警告，須繼續升息以恢復物價穩定，否則聯準會信譽岌岌可危。他認為，須設法讓通膨降到聯準會的2%目標。芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯和明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里也呼應博拉德的說法，他們表示，央行應該兌現預測的升息，以控制住物價壓力。今年對貨幣政策有投票權的博拉德表示，利率也許必須升到「4.5%範圍」，比他4月時預測高1個百分點。

歐洲央行（ECB）28日也示意將調升利率以確保通膨預期保持穩定，並使物價漲幅回到2%的目標水準。ECB總裁拉加德指出，將在未來幾次決策會議調高利率，因為保持物價穩定是ECB的「首要目標」。

IMF 27日抨擊英國政府有意舉債支應的450億英鎊減稅方案，認為恐引發通膨飆升。這項利空引發英國公債殖利率走升，30年期公債殖利率一度升破5%，英國政府買進長債干預後才回落。

在地緣政治方面，俄羅斯占領的四個烏克蘭地區入俄公投結束，莫斯科官員聲稱絕大多數選民支持，但美國宣稱，西方決不會承認。

俄國28日回應北溪天然氣管道外洩事件，痛斥指控俄國操控襲擊的說法「愚蠢」。此外，中國28日出動至少31架次軍機及四艘次軍艦在台灣周邊海空域活動。