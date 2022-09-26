亞股氣虛 東南亞獨紅

亞洲股市本季以來的走勢日漸分歧，在中國、南韓等東北亞股 市跌成一片之際，東南亞 股市的表現卻相對強韌，反映在全球經濟趨緩之際，以科技股為主的台韓股市陷入困境，以零售和旅遊概念股為主的東南亞股市，則因陸續重啟經濟而受青睞。

彭博資訊的資料顯示，截至23日的本季以來，東南亞主要股市中，除了馬來西亞股市跌1.3%，泰國和新加坡大盤指數 皆上漲4％，印尼股市漲3.9％，菲律賓股市漲1.6％。

同期台股與韓股表現疲弱，歐美股市更是積弱不振，美股標普500指數本季以來跌2.4％，歐股跌約3%，東南亞股市因而顯得相對抗跌。

日經新聞指出，東南亞股市約莫在6月後轉強，當時東南亞新冠疫情逐漸降溫，外出限制鬆綁。印尼5月已把出入境條件剔除陰性證明；泰國7月起解除戶外要戴口罩的強制令，菲律賓9月12日也跟進，有利觀光與餐飲業者的業績成長。

南韓約25％出口銷往中國，韓企主要的生產基地也在中國，易受經濟影響。

不過，現在東南亞的遊客主要來自周邊國家和歐美，中國遊客仍有限。

日本第一生命經濟研究所的西濱徹說，如果陸客遲遲不來，在經濟重啟的需求告一段落後，東南亞股市仍難自外於世界經濟放緩的衝擊。