我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對抗中國 美擬提前讓澳洲於2035年獲得核潛艇

義大利首位女總理誕生 右派梅洛尼宣布獲領導權

亞股氣虛 東南亞獨紅

編譯廖玉玲、任中原／綜合報導

亞洲股市本季以來的走勢日漸分歧，在中國、南韓等東北亞股市跌成一片之際，東南亞股市的表現卻相對強韌，反映在全球經濟趨緩之際，以科技股為主的台韓股市陷入困境，以零售和旅遊概念股為主的東南亞股市，則因陸續重啟經濟而受青睞。

彭博資訊的資料顯示，截至23日的本季以來，東南亞主要股市中，除了馬來西亞股市跌1.3%，泰國和新加坡大盤指數皆上漲4％，印尼股市漲3.9％，菲律賓股市漲1.6％。

同期台股與韓股表現疲弱，歐美股市更是積弱不振，美股標普500指數本季以來跌2.4％，歐股跌約3%，東南亞股市因而顯得相對抗跌。

日經新聞指出，東南亞股市約莫在6月後轉強，當時東南亞新冠疫情逐漸降溫，外出限制鬆綁。印尼5月已把出入境條件剔除陰性證明；泰國7月起解除戶外要戴口罩的強制令，菲律賓9月12日也跟進，有利觀光與餐飲業者的業績成長。

南韓約25％出口銷往中國，韓企主要的生產基地也在中國，易受經濟影響。

不過，現在東南亞的遊客主要來自周邊國家和歐美，中國遊客仍有限。

日本第一生命經濟研究所的西濱徹說，如果陸客遲遲不來，在經濟重啟的需求告一段落後，東南亞股市仍難自外於世界經濟放緩的衝擊。

東南亞 亞股 指數

上一則

中國傳統車企 反攻新能源車 紛推出全新高端品牌 拚「彎道超車」

下一則

流動性壓力 衝擊已開發國

延伸閱讀

電動車電池回收市場膨脹快 南韓業看好海外擴張之路

電動車電池回收市場膨脹快 南韓業看好海外擴張之路
晶片需求減弱 南韓大廠三星、海力士Q3獲利前景黯淡

晶片需求減弱 南韓大廠三星、海力士Q3獲利前景黯淡
美國航母才抵南韓…北韓射極音速飛彈 飛行距離600公里

美國航母才抵南韓…北韓射極音速飛彈 飛行距離600公里
北韓試射極音速飛彈？飛行600公里 最高速度約5馬赫

北韓試射極音速飛彈？飛行600公里 最高速度約5馬赫

熱門新聞

美聯準會主席鮑爾周三警告，美國房市恐迎來一次「難難修正」。（美聯社）

房價減速 鮑爾：曾火熱的美國房市恐迎來「艱難修正」

2022-09-21 19:29
聯準會主席鮑爾。(歐新社)

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

2022-09-21 19:00
末日博士羅比尼警告，美國乃至全球今年底將發生「漫長而慘烈」的經濟衰退，美股可能暴跌40%。(路透)

末日博士：全球年底陷漫長慘烈衰退 美股暴跌40%

2022-09-20 19:31
聯準會主席鮑威爾再次宣布升息，希望藉此遏阻通膨。(Getty Images)

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

2022-09-23 22:27
聯準會（Fed）今天下午宣布升息3碼，聯邦資金利率區間提高至3％～3.25％區間。路透

Fed連續第3月升息3碼 「終點利率」將達4.6%

2022-09-21 14:30
新加坡星元已被公認是今年來最具韌性的亞洲貨幣，有分析師預測星元兌美元匯率今年底前將會升值。 路透

亞洲貨幣今年倒成一片 但這個國家撐住了

2022-09-19 12:59

超人氣

更多 >
眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶
中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」
美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險

美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險
封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住

封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住
封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行

封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行