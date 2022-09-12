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CPI發布前 股指續走升

美元延續上周頹勢 除日圓外全面下跌 歐元勁升

編譯劉忠勇／綜合外電
歐元兌美元一度勁升1.6％至1.0198，達8月中旬以來最高價位。（路透）
歐元兌美元一度勁升1.6％至1.0198，達8月中旬以來最高價位。（路透）

美元延續上周轉跌之勢，周一除了對日圓外繼續全面下跌。在一位歐洲央行決策者發表鷹派言論之後，歐元兌美元一度創下六個月最大漲幅。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一下跌0.6%至108.330。歐元升值0.7%，報1.0117美元，之前一度勁升1.6％至1.0198，為8月中旬以來最高價位。由於市場預期Fed急進升息。美元指數持續走強，並在上周三達到110.79 的20年高峰。

Jefferies分析師Brad Bechtel在周一的一份報告中寫道：「我不認為美元漲勢已經結束，恰恰相反，在季末期間，我們可能會看到新的周期高點。」

花旗分析師預計，隨著市場猜測央行鷹派程度在短期內見頂，本周美股會持續反彈，美元也會普遍回落。他們在報告中寫道：「就目前而言，我們會廣泛降低美元多頭風險，包括兌加幣、挪威克朗、日圓和歐元 。」

德國央行總裁 Joachim Nagel周日表示，如果通膨形勢保持不變，歐洲央行將不得不繼續升息。

英鎊兌美元上漲0.8％；盤中一度上漲1％至1.1710，為近兩周來最高。不過，野村證券和德意志銀行的分析師表示，女王的去世以及9月19日的國葬假期可能足以使本季經濟陷入衰退。

美元兌日圓升值0.2％，一度上漲0.7％，一定程度上收復了上周五1.1％的跌幅，因為投資人關注焦點重新回到美日殖利率差異之上。

「美元節節攀升的走勢暫作喘息，」Convera的高級市場分析師Joe Manimbo說：「這背後主要是風險情緒的改善，來自國外央行的鷹派立場，以及對美國通膨將表明最壞的情況已經過去的希望，（明天）將公布消費者價格。」

加密貨幣方面，比特幣尾盤上漲2.7%，至22,422.00美元；乙太幣跌2.3%，至1,726美元。

投資人關注這一領域，因為乙太幣區塊鏈將與一個獨立的區塊鏈合併，改變處理交易的方式和新的乙太幣代幣的創建方式。)

央行 分析師 乙太幣

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