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羅賓漢推指數 追蹤散戶最愛

編譯湯淑君／綜合報導

網路券商羅賓漢（Robinhood Markets）9日推出新指數，讓人一窺數百萬名熟悉社群媒體並透過該平台下單的散戶，究竟偏好哪些個股，有助專業人員觀察散戶投資人的活動。

這家券商表示，「羅賓漢投資人指數」用來追蹤最受用戶熱愛的100支股票表現。目前超過2,200萬人在羅賓漢開戶，平均年齡32歲。羅賓漢的熱門交易App在居家避疫期間吸引大批投資新手下單買股票，掀起一股散戶投資熱潮，捧紅了遊戲驛站（GameStop）、AMC娛樂等網路討論度超高的「迷因股」。

羅賓漢這項新指數顯示，用戶偏好同時持有「迷因股」與較傳統的大型股。目前該指數前五大成分股是特斯拉、蘋果、亞馬遜、福特汽車和AMC。GameStop排名第十。指數成分股的權重取決「信念」（conviction）─該股占用戶投資組合資產的百分比。

推出新指數的用意之一，是駁斥羅賓漢客戶是股市「傻錢」的刻板印象，讓他們的行為自我辯護。

另一理由，是讓用戶能觀察其他投資人怎麼做。在股市波動劇烈且衰退疑雲罩頂之際，觀察他人如何配置資金，對用戶可能有幫助。

羅賓漢主管奎克表示，不打算把「羅賓漢投資人指數」授權給ETF公司成立新基金。

羅賓漢 投資 指數

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