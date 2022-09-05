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印度超越英國 躍第5大經濟體

編譯洪啟原／綜合報導

英國本周將迎來新首相，但在此前夕一項統計顯示，曾有「日不落國」之稱的英國，經濟規模已不及過去的殖民地印度，退居全球第六大經濟體。

根據國際貨幣基金（IMF）的國內生產毛額（GDP）數據，印度去年第4季擠下英國，晉升全球第五大經濟體，今年第1季又繼續擴大領先幅度。

經調整過且以美元匯率計算，到今年3月底的一季，以名目GDP計算的印度經濟規模為8,547億美元，高於英國的8,160億美元。

這項計算主要以IMF資料庫和彭博終端機的歷史匯率為基礎。此後英國經濟似乎進一步趨緩，若以現金規模計算，第2季GDP僅成長0.1%，若經通膨調整則萎縮0.1%。

不管誰當選下一任英國首相，英國經濟規模排名下滑都是不討喜的消息。新首相走馬上任就須面對棘手問題，包括英國寫下40年來最快的通膨增速和經濟衰退風險日增。英國央行已警告，衰退風險可能延續至2024年。

相較下，印度今年經濟成長率估超過7%。

IMF並預估，若以美元計算，印度的經濟規模今年也將超前英國，僅落後美國、中國、日本及德國等四大經濟體。在十年前，印度排行第11名，英國則排行第五。

英國 印度 匯率

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