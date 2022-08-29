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Fed最鷹派官員：樂見美股下跌反應 因市場收到鮑爾訊息

日圓兌美元一度跌至139 美日利差料拉大

編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數（DXY）漲勢收斂，但日圓對美元仍顯著走貶。（路透）
美元指數（DXY）漲勢收斂，但日圓對美元仍顯著走貶。（路透）

日圓對美元周一一度貶至139日圓兌1美元關卡，因聯準會（Fed）將加速升息，美日兩國利差勢必繼續拉大。

在東京交易時段，日圓兌美元一度貶至139，紐約尾盤報138.73，跌幅0.8%。日圓7月14日一度貶至139.38創24年來谷底，有人認為會貶到140，創下1998年8月來的谷底。

美元指數也一度創下20年新高109.475，尾盤漲幅收斂回到108.835，因歐洲央行升息預期增強提振了歐元。

Fed主席鮑爾周五在在懷俄明州傑克森洞央行研討會開場發言中表示，Fed將把利率提高到限制經濟成長所需的水準，並將「在一段時間內」保持較高利率，以推動通膨回落。 因日本銀行（央行）堅持低利率，兩國利差拉大引發日圓賣壓。

摩根大通證券東京主管 Toru Sasaki 說：「Fed很明顯更鷹派，美元強勢在各貨幣中很突出。」

貨幣市場擴大對Fed 9月更急進升息的押注，如今預計升息75個基點的可能性在70% 左右。美國公債殖利率急升，兩年期公債殖利率一度 觸及約3.49%的15年來最高。

交易員等待將於9月2日公布的美國8月就業報告，在美聯儲下次政策會議之前，面對不 斷上升的利率和頑固的高通脹，這將是對經濟健康狀況的最後一次重要觀察。

歐洲央行執委Isabel Schnabel指出，歐洲央行在9月8日的會議上可能會升息75個基點，推動歐元 攀升。歐元兌美元盤尾上漲0.3%，報0.9993美元，仍處於平價之下。

德國副總理、經濟和氣候保護部長哈貝克表示，隨著德國在實現貯存目標方面取得進展 ，他預計天然氣價格將很快回落，這也可能對歐元形成支撐。

英鎊兌美元盤中一度觸及兩年半最低的1.1649美元，盤尾下跌0.2%，報1.170 3美元。周一英國休假，市場交投清淡。

殖利率 央行 升息

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