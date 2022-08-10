出口下滑 滙豐：亞洲恐陷貿易衰退

滙豐銀行（HSBC ）首席亞洲經濟學家范力民（Frederic Neumann）警告，亞洲出口商將面臨艱鉅挑戰，因為美國、歐洲及中國等主要市場的需求將在未來幾個月減緩，目前仍無法排除亞洲陷入「貿易衰退」可能性。

范力民8日接受CNBC的「Squawk Box Asia」節目訪問時說，歐洲製造商已大幅縮水業務，特別是德國 ，「別忘了，歐洲是亞洲出口商的主要出口市場」。

范力民說：「我們也預期，下半年的出口量將大幅下滑，另一原因是美國的支出仍從產品轉向（到服務）。美國和歐洲（需求）減緩，將成為亞洲出口商的逆風。」

標普全球集團本月初發布的製造業採購經理人指數 （PMI）顯示，歐元區7月製造業PMI降至49.8，是兩年多來首度陷入萎縮；美國7月製造業PMI雖然仍在50以上，但已是兩年新低，且不如預期。

中國成長放緩，將進一步增添亞洲出口商面臨的問題。范力民說，「非常明顯地，貿易數據...顯示（中國大陸）內需疲弱。

中國是各界急需景氣熱轉的第三大出口市場，看起來動能並未增強，從這個觀點來看，目前仍無法排除貿易衰退」。

范力民認為，製造業是當前全球經濟的最脆弱環節，並將連鎖拖累亞洲成長，「亞洲特別仰賴全球製造業，因此眼前的製造業景氣減緩，將轉化為亞洲成長減慢」。

在此同時，亞洲通膨高漲，增添亞洲出口商面臨的複雜問題，范力民認為，「儘管製造業減速，我們也有通膨問題，通膨將相當僵固...我們認為這將伴隨我們直到明年」。