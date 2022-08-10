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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

台積成熟製程版圖面臨鬆動

財經新聞組／綜合報導
（路透）
（路透）

台積電再度面臨大客戶擴大至對手投片，導致訂單流失壓力，其前五大客戶高通8日宣布，增加對全球第三大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）下單，總金額高達42億美元，較原估計金額高一倍，產品涵蓋5G收發、WiFi、車用和物聯網晶片

對於高通擴大下單格芯，台積電並無回應。業界分析，美國積極鼓勵半導體美國製造，在地緣政治壓力下，陸續有台積電大客戶強化與英特爾、格芯等美系晶圓代工廠合作，儘管台積電在先進製程仍領先業界，客戶轉至其他同業下單均以成熟製程為主，但仍需留意後續的訂單版圖挪動狀況，以及對台積電營收的影響。

高通是繼聯發科先前宣布首度與英特爾在晶圓代工領域合作之後，台積電又一家大客戶擴大與其他晶圓代工廠下單，使得「護國神山」再次面臨訂單流向對手的壓力。據統計，高通去年占台積電營收比重約7.6%，為前五大客戶。

高通與台積電合作多年，先前高通5G旗艦晶片在三星生產狀況頻頻，高通為此推出升級版產品，並回歸台積電投片。先前業界傳出，高通2021年曾爭取追加在台積電2022年先進製程投片量，並獲台積電擴大支援特殊製程供應，但未獲證實。

至於高通與聯電的合作，業界透露，聯電在去年的南科12吋廠P6廠區擴產大計，為確保不虧本，與三星等八家大廠簽定六年產能合作承諾，高通也在包產能客戶名單中，這與過往高通擅於利用更換代工廠而拉高議價地位的慣性不同，但至今為止，高通投片量並不多，與聯電的關係仍平淡。

路透報導，高通8日宣布同意向格芯的紐約廠，增加約42億美元投片規模，使得高通至2028年對格芯的整體採購承諾提高至74億美元，較先前承諾的32億美元擴增逾一倍。

高通與格芯表示，高通是格芯在2021年簽署長期協議的首批客戶之一。格芯執行長柯斐德指出，高通是格芯紐約廠的長期客戶，加上聯邦與州的資金，有助擴大格芯在美國的製造版圖。

此外，柯斐德8日接受路透專訪透露，計劃從美國近期通過的晶片法案尋求補助，翻新旗下位於佛蒙特州的8吋晶圓廠。

高通 台積電 晶片

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