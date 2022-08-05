避開更多關注？貝佐斯「超級遊艇」悄悄離開施工船塢

荷蘭第二大城鹿特丹2月計畫暫時拆除一座具有重要意義的橋樑，以便亞馬遜創辦人貝佐斯訂造的超級遊艇「Y721」能開向大海，但造船業者7月因爭議主動撤件，「Y721」日前也被拍到悄悄離開施工的船塢。（YouTube / Dutch Yachting）

荷蘭第二大城鹿特丹2月計畫暫時拆除一座具有重要意義的橋樑，以便亞馬遜創辦人貝佐斯 訂造的超級遊艇能開向大海，引發當地民眾的怒火，造船業者7月被揭露主動申請取消該計畫。商業內幕4日報導，這艘超級遊艇已經悄悄地離開施工的船塢，既沒有動到該座橋梁、也沒有成群觀眾相送。

貝佐斯向造船業者Oceanco訂製的127公尺長超級遊艇暫名為「Y721」，據估計耗資5億美元，一直在荷蘭阿爾布拉瑟丹（Alblasserdam）的船塢建造中，完工後將成為世界上第二大的帆船遊艇。

影片來源：YouTube

商業內幕轉述德國《明鏡》（Der Spiegel）雜誌的報導指出，「Y721」於2日凌晨時分被拖到了鹿特丹的格林波特 船塢（Greenport shipyard）。當地遊艇粉絲俱樂部「Dutch Yachting」的愛好者波爾（Hanco Bol）看到了轉移作業，並且錄下一隻影片後發布到YouTube。

波爾表示，這艘超級遊艇移動的準備作業約凌晨1時開始、於凌晨3時啟程，並指「Y721」選擇走一條比較長的替代航線，推測Oceanco很有可能「試圖確保啟程與運輸處於保密狀態」，避免穿過多半會帶來更多關注的鹿特丹市中心與當地稱為「De Hef」的康尼謝夫橋（Koningshaven Bridge）

波爾在YouTube影像的說明寫道，「我們從沒看過走得那麼快的運輸」，指「Y721」只耗時3小時、開了總長40公里後抵達格林波特船塢。從影像可見，「Y721」於2日早上被拖行時，並沒有見到3根桅杆，據悉將於之後安裝。

「Y721」有3個桅杆、高約40公尺，因為體積過於龐大，無法通過康尼謝夫橋下。Oceanco曾申請拆除「De Hef」的一部分橋身，但居民對此相當不滿，甚至有人在臉書發起活動，稱一旦貝佐斯的超級遊艇下水，就要邀請眾人去扔雞蛋。Oceanco撤回拆橋申請時，據報對引起的社會不安感到措手不及，並指造船廠工人因此感覺受到威脅，還擔心故意破壞的可能性。