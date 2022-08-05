我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「執意竄台」中國外交部：制裁裴洛西及其直系親屬

刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

避開更多關注？貝佐斯「超級遊艇」悄悄離開施工船塢

編譯周辰陽／即時報導
荷蘭第二大城鹿特丹2月計畫暫時拆除一座具有重要意義的橋樑，以便亞馬遜創辦人貝佐斯訂造的超級遊艇「Y721」能開向大海，但造船業者7月因爭議主動撤件，「Y721」日前也被拍到悄悄離開施工的船塢。（YouTube / Dutch Yachting）
荷蘭第二大城鹿特丹2月計畫暫時拆除一座具有重要意義的橋樑，以便亞馬遜創辦人貝佐斯訂造的超級遊艇「Y721」能開向大海，但造船業者7月因爭議主動撤件，「Y721」日前也被拍到悄悄離開施工的船塢。（YouTube / Dutch Yachting）

荷蘭第二大城鹿特丹2月計畫暫時拆除一座具有重要意義的橋樑，以便亞馬遜創辦人貝佐斯訂造的超級遊艇能開向大海，引發當地民眾的怒火，造船業者7月被揭露主動申請取消該計畫。商業內幕4日報導，這艘超級遊艇已經悄悄地離開施工的船塢，既沒有動到該座橋梁、也沒有成群觀眾相送。

貝佐斯向造船業者Oceanco訂製的127公尺長超級遊艇暫名為「Y721」，據估計耗資5億美元，一直在荷蘭阿爾布拉瑟丹（Alblasserdam）的船塢建造中，完工後將成為世界上第二大的帆船遊艇。

影片來源：YouTube

商業內幕轉述德國《明鏡》（Der Spiegel）雜誌的報導指出，「Y721」於2日凌晨時分被拖到了鹿特丹的格林波特船塢（Greenport shipyard）。當地遊艇粉絲俱樂部「Dutch Yachting」的愛好者波爾（Hanco Bol）看到了轉移作業，並且錄下一隻影片後發布到YouTube。

波爾表示，這艘超級遊艇移動的準備作業約凌晨1時開始、於凌晨3時啟程，並指「Y721」選擇走一條比較長的替代航線，推測Oceanco很有可能「試圖確保啟程與運輸處於保密狀態」，避免穿過多半會帶來更多關注的鹿特丹市中心與當地稱為「De Hef」的康尼謝夫橋（Koningshaven Bridge）

波爾在YouTube影像的說明寫道，「我們從沒看過走得那麼快的運輸」，指「Y721」只耗時3小時、開了總長40公里後抵達格林波特船塢。從影像可見，「Y721」於2日早上被拖行時，並沒有見到3根桅杆，據悉將於之後安裝。

「Y721」有3個桅杆、高約40公尺，因為體積過於龐大，無法通過康尼謝夫橋下。Oceanco曾申請拆除「De Hef」的一部分橋身，但居民對此相當不滿，甚至有人在臉書發起活動，稱一旦貝佐斯的超級遊艇下水，就要邀請眾人去扔雞蛋。Oceanco撤回拆橋申請時，據報對引起的社會不安感到措手不及，並指造船廠工人因此感覺受到威脅，還擔心故意破壞的可能性。

亞馬遜創辦人貝佐斯。（美聯社資料照片）
亞馬遜創辦人貝佐斯。（美聯社資料照片）

貝佐斯 波特 YouTube

上一則

雙利空 阿里上季獲利腰斬 營收出現8年來首次衰退

延伸閱讀

NBA／杜蘭特難回勇士？傳籃網看不上維金斯、波爾

NBA／杜蘭特難回勇士？傳籃網看不上維金斯、波爾
有錢也不能任性…為貝佐斯超級遊艇 拆橋計畫暫緩

有錢也不能任性…為貝佐斯超級遊艇 拆橋計畫暫緩
拜登籲降油價 貝佐斯諷：總統指導錯誤、不懂市場

拜登籲降油價 貝佐斯諷：總統指導錯誤、不懂市場
NBA／林書豪練球照曬勇士老朋友 浪花小弟波爾現身

NBA／林書豪練球照曬勇士老朋友 浪花小弟波爾現身

熱門新聞

超微本周將公布財報，在此前夕傳來市值超車英特爾的好消息。 路透

超微市值超車英特爾 英特爾CEO：股價崩是咎由自取

2022-07-30 12:54
加密幣下跌，拖累百達翡麗等名表的價格下跌。Getty Images

加密幣重挫 拖累勞力士、百達翡麗等名表價格

2022-07-29 09:53
美國著名投資人羅傑斯認為，此生最慘熊市將至。（取材自維基百科）

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

2022-07-27 22:47
史坦普500指數連兩日下跌，因投資人評估美國和中國之間的緊張局勢加劇，眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣，並對聯準會(Fed)行長們關於Fed前進道路的評論做出反應。路透

美中緊張+Fed放話 道指跌逾400點

2022-08-02 16:39
美國房地產價格正在下跌，交易轉趨清淡，銀行也收緊放款。(美聯社)

熱門標的物也下跌 美房地產反轉 價跌量縮

2022-07-31 16:57
Google執行長皮伽在全體員工大會中表示，他們的生產力並未達到整個員工數應有的水準，呼籲員工協助創建一個專注在工作任務的文化，並且更多聚焦在產品和顧客。（路透）

不滿生產力低落 Google執行長要員工衝刺 因應總經挑戰

2022-07-31 22:21

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁

蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁
中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀

中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀