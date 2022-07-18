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美元狂升 新興亞股資金出走

編譯林奇賢、易起宇／綜合報導
美元狂升，歐元已貶值到幾乎和美元平價，全球金融市場將面臨更多痛苦。(路透)
美元狂升，歐元已貶值到幾乎和美元平價，全球金融市場將面臨更多痛苦。(路透)

美元勢不可擋的升勢，正讓全球金融市場面臨更多痛苦，也可能加劇亞洲新興股市的資金出走潮，粉碎亞股下半年反彈的希望。但歷史經驗也顯示，在亞幣貶值時期，台灣電信與消費必需品類股、印度IT類股、南韓醫療保健類股等族群的表現相對較出色。

美元指數今年來狂升近13%，歐元已貶值到幾乎和美元平價，日圓也已貶至20年多來低點，彭博摩根大通亞元指數今年來已跌6%至逾兩年來最低點，且可能寫下1997年亞洲金融風暴以來最大年跌幅。Rosenberg研究公司創辦人羅森伯格稱，美元持續走強，對全球金融市場和經濟來說是定時炸彈。

對亞股而言，亞幣重貶是個壞預兆，因為亞洲股匯市的連動性很強。彭博數據顯示，日本以外的MSCI亞洲指數今年來已跌20%，十大類股全數下挫，同期外資從中國以外的新興亞洲股市撤走710億美元，已達去年全年流出金額的兩倍。

法國巴黎銀行資產管理亞股部門主管陳志凱表示，美元走強是避險情緒所致，而非經濟成長，對亞洲資產來說，不是個好現象。

彭博資訊指出，台灣和南韓股市科技股權重較高的市場，看來特別易受全球債券殖利率攀升、市場對經濟衰退疑慮加深的衝擊，這兩個地區大盤指數今年來的表現已是亞洲末段班，共遭外資淨賣出500億美元。

對出口依存度較低的經濟體來說，本地貨幣匯率貶值也會加重政府財政和企業利潤的負擔，因企業和政府以美元計價債券的償息負擔加重。大幅仰賴進口石油的印度，經常帳逆差和財政赤字持續擴大，拖累盧比匯價貶至歷史新低。持續避免干預匯市的太多，泰銖也已重貶。

不過，若投資人想撿便宜，法國巴黎證券公司去年的研究顯示，過去十年在亞幣貶值時期，台灣電信與消費必需品類股、印度IT類股、南韓醫療保健類股、以及馬來西亞能源類股的表現都較出色。

指數 亞股 印度

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