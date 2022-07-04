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高盛大幅調降鐵礦砂目標價 估下半年供應過剩

編譯葉亭均／綜合外電
高盛大幅調降鐵礦砂目標價。路透
高盛大幅調降鐵礦砂目標價。路透

高盛大幅調降鐵礦砂目標價，反映需求消退。鐵礦砂價格已連跌三周且繼續下跌，凸顯中國新冠病例數增加使投資人更謹慎。

高盛在報告中，將年底前高等級鐵礦砂目標價調降約15%至每噸100美元；對鐵礦砂的近三個月價格預測為每噸90美元，理由包括大量的市場供應過剩。

新加坡含鐵量62%的鐵礦砂期貨價格4日盤中重挫5%至每噸108.85美元，寫下近兩周來最大單日跌幅。中國上周末回報的新冠病例數增加並擴大實施篩檢，澆熄關於中國需求將強力回升的希望。

隨著中國城市反覆封城，市場觀察人士認清中國鋼廠關關停停可能成為新常態的現實。中國主要鋼鐵重鎮唐山的高爐開工率連續第三周下滑並降至近四個月低點。同時，中國地方媒體也持續呼籲推出更多支持性的財政措施，代表有必要以額外刺激措施來支撐走軟的經濟。

高盛估計，隨著中國需求減緩和鋼鐵生產面臨不利因素，鐵礦砂市場今年下半年將出現3,500萬噸供應過剩，理由是房地產領域景氣下滑是拖累鐵礦砂需求的一大因素。房地產領域占中國國內鋼鐵消費量近三分之一。

此外，港口鐵礦砂庫存高昂，將繼續抑制價格上漲。中國的政策干預仍會是風險因素，該國可能將實施限制鋼鐵產量的措施。

高盛 房地產 新加坡

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