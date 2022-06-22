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墨比爾斯談新興市場 讚台灣具驚人創造力

編譯洪啟原／綜合外電
墨比爾斯（如圖）表示他也喜歡台灣，認為台灣除了是台積電在內晶片製造商的所在地，更擁有「中華文化所有最出色的部分」，並稱讚台灣是開放的社會和擁有驚人的創造力。路透
墨比爾斯（如圖）表示他也喜歡台灣，認為台灣除了是台積電在內晶片製造商的所在地，更擁有「中華文化所有最出色的部分」，並稱讚台灣是開放的社會和擁有驚人的創造力。路透

有「新興市場教父」之稱的知名投資墨比爾斯（Mark Mobius）接受電視訪談時表示，印度正出現非常振奮人心的事物，主要歸功於科技業發展和政府政策，同時也說他喜歡台灣，盛讚台灣是開放的社會和擁有驚人的創造力。

墨比爾斯21日接受CNBC電視節目訪談時說：「我們現在對印度的關注程度與日俱增。我稱印度為『印度聯邦合眾國』，因為印度每一邦的特色都不同，而且各有千秋，這創造了難以置信的成長契機。印度真出現非常令人振奮的事物。」

他說，想抓住這些機會的投資人，可從投資印度股市著手，特別是科技股。墨比爾斯說：「印度有許多國際級的公司都在軟體領域，例如在全球都設有營運據點的塔塔集團（Tata）。」塔塔集團事業體範圍甚廣，涵蓋資訊科技（IT）顧問服務到汽車工業。

談到其他新興市場，墨比爾斯表示他也喜歡台灣。他認為，台灣除了是晶圓代工廠台積電2在內晶片製造商的所在地，更擁有「中華文化所有最出色的部分」，並稱讚台灣是開放的社會和擁有驚人的創造力。

墨比爾斯說：「許多晶片需要用到的軟體都在台灣創造，這是我們看重台灣的原因。」

印度 墨比爾斯 投資

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