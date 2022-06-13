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比特幣跌破2.5萬美元 經濟學家估會摔到2萬美元

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風險資產賣壓高 加密幣還有得跌

編譯陳律安／綜合報導

美國5月通膨率衝上40年新高，引爆風險資產賣壓，拖累比特幣乙太幣等加密貨幣資產12日盤中繼續重挫，且預料這波跌勢短期內不會結束。

乙太幣12日盤中大跌5%至1445.56美元，跌抵2021年3月來低點，比特幣最低也觸及27264.65美元，為5月12日以來新低。彭博資訊追蹤的大型加密貨幣幾乎全數挫跌，狗狗幣和Avalanche等加密貨幣更一度重挫逾7%。追蹤百大數位代幣的MVIS CryptoCompare數位資產100指數，也一度跌到2021年1月來新低。富比世雜誌專欄作家班布羅指出，整體加密貨幣市值再上周末蒸發1000億美元。

加密貨幣平台Luno企業發展和國際副總艾亞爾說，隨著Fed本周將召開決策會議，加密貨幣行情很可能續挫。他說，從以往的加密貨幣熊市經驗來看，比特幣常從波段高點挫逾80%，其他加密貨幣的跌幅更常超過90%，若這波跌勢也如此，比特幣未來一到兩個月可能會大幅挫跌。比特幣目前已從去年12月27日的波段高點回落逾46%。

Coinglass的數據顯示，加密幣多頭部位的平倉金額12日超過1億美元，為連續第三日衝破1億美元關卡。

美國5月通膨數據高於市場預期，澆熄了通膨觸頂的希望，也引發市場預期聯準會等央行將加強對抗通膨，致使科技股和加密貨幣市場賣壓出籠。

貨幣 比特幣 乙太幣

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