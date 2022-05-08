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全球動盪 中國堅持清零傷經濟 歐企加碼「錢」進美國

記者胡玉立／綜合報導
世界動盪不安，全球資金湧進相對安定的美國，圖為遊客在曼哈頓華爾街銅牛前拍照。(Getty Images)
世界動盪不安，全球資金湧進相對安定的美國，圖為遊客在曼哈頓華爾街銅牛前拍照。(Getty Images)

歐洲陷入戰事，中國以清零策略對抗新冠疫情，經濟前景疲軟，讓美國的商業吸引力顯著提升。對歐洲企業而言，值此全球風險和動盪日益加劇之際，美國提供了相對政治穩定和持續增長的環境，歐洲企業正加大對美投資

「美國是我們實現強勁戰略增長的機會」，歐洲最大汽車製造商大眾汽車(Volkswagen)執行長迪斯(Herbert Diess)4日表示，大眾汽車在田納西州查塔努加(Chattanooga)的工廠規模將擴大一倍，並計畫在美建造第二家工廠。

丹麥珠寶製造商Pandora執行長拉西克(Alexander Lacik)4日告訴投資人，公司過去幾個月於美國買下32家店面，主要位於西海岸，並已暫停在中國擴大業務的計畫。Pandora在中國經營200多家門市店。拉西克說：「在目前情況下，於中國過度投資沒有意義；現在我們更像是守住堡壘，需要坐下來等一等。」

目前只有少數歐洲企業考慮從中國大規模撤出，但北京對新冠疫情採清零政策、嚴打科技公司、大型房地產業的債務問題，均讓人質疑中國經濟增長的承諾；隨著中國經濟疲軟，歐洲企業正重新考慮投資策略。

據中國歐盟商會和諮詢公司羅蘭貝格(Roland Berger)4月調查，歐洲企業高層普遍對中國持觀望態度；近四分之一受訪者表示正考慮將當前或計畫中的投資轉移出中國。商會主席伍特克 (Jörg Wuttke) 說：「一個運作良好的昂貴市場，好過一個癱瘓的便宜市場。」

不過，即便美國經濟在疫情中走強，在美投資做生意挑戰仍多。美國企業也在努力應對供應鏈中斷和成本飆升、在勞力市場緊張、工資上漲情況下竭力招人；隨著聯準會大舉加息，企業面臨更高借貸成本；政治兩極分化可能改變國會構成、即將舉行的期中選舉也代表美國難免會受到政治動盪的影響。

儘管如此，國際貨幣基金組織(IMF)4月預測美國增長勢頭強勁，美國今年國內生產總值預計增長3.7%，是20年來最快增長率，而歐元區則為2.8%。

統計數據顯示，2022年前三個月，德國對美國出口同比增長約18%，達到約360億元；德國對中國出口增長5%，達到約290億元。分析師表示，歐洲最大經濟體對中國出口放緩，顯示中國對外國投資吸引力正在減弱。

與此同時，俄烏戰爭持續進行，隨著歐洲企業與俄羅斯斷絕關係並退出當地市場，俄羅斯幾乎已從全球經濟中消失了。

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