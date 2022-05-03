澳航重啟全球最長航班計畫

澳洲航空（Qantas Airways）預定2025年底提供全球最長直飛航班服務。圖為澳航的飛機。（路透）

澳洲 航空（Qantas Airways）重新啟動全球旅程最長的直飛航班計畫，將讓班機從澳洲東岸直飛紐約和倫敦，因為該公司終於向空中巴士（Airbus）訂購能投入超長程服務的機型。這也代表在飽受新冠疫情 衝擊逾兩年後，航空業者看好國際航空客運的景氣回溫。

澳洲航空2日表示，正在購買12架空巴A350-1000飛機，這種機型能從澳洲直飛全球任何城市、中間不停站。澳航表示，商業服務將從2025年底從雪梨展開。澳航並指出，這款客機比之前的機種節省逾25%的燃料。

澳航原先計劃要在2023年啟動這項在內部名為「日出計畫」（Project Sunrise）的20小時超長程航班，且在新冠病毒疫情兩年多前開始肆虐時，該公司已投入大量心力進行準備工作並接近訂購飛機，但隨後疫情重創航空業，澳航也延後這項計畫。

彭博資訊分析，澳洲航空恢復推動這項超長程直飛航班計畫，代表該航空公司對於客機運輸的國際景氣回升有信心，也看好這種不停站的航班需求增加。

澳航執行長喬伊斯（Alan Joyce）表示：「我們終於看到旅行需求持續在復甦。」「A350和日出計畫將使乘客能只要靠一班飛機就能從澳洲飛往任何一個城市。」 他並表示，這項日出計畫使澳洲最終克服了「殘酷距離」（ tyranny of distance）。

雪梨大學商學院運輸教授梅克特說，在地緣政治緊張也可能升高的後新冠疫情世界，超長程直飛服務因為繞過一些旅遊樞紐，具有獨特的魅力。這也意味著這些航班將收取更高的票價，並為澳航帶來更多獲利。

澳航表示，該公司的A350客機將分四個艙等、可容納238個座位，相較下，其他航空公司營運的A350客機大多配置超過300個座位。此外，飛機也將裝配符合延長飛行里程的額外燃料箱，確保有飛行距離所需的足夠燃料。

澳航A350客機的四個艙等包括頭等艙、商務艙、優質經濟艙與經濟艙，其中逾40%座位將配置在優質經濟艙，高於自家波音787客機和空巴A380客機的30%配置比率。此外，新飛機將在客機中間設置「舒適區」，讓乘客能夠進行伸展。至於經濟艙座位腿部的伸展空間多出2吋（約5公分），頭等艙則有座位、一張床和門。A350的交機時間將從2025年起至2028年。