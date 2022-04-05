英特爾CEO擬再訪亞洲 ASML執行長此刻正在南韓

ASML執行長溫彼得（見圖）目前正在南韓訪問，討論半導體合作事宜。路透

韓聯社5日報導，荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）的執行長溫彼得（Peter Wennink）正在南韓 討論半導體的合作事宜。

艾司摩爾說，溫彼得正為一項晶片 聚落計畫訪問南韓，並與該公司當地的員工開會。在晶片持續短缺之際，艾司摩爾正在擴大在南韓的業務。

在此同時，彭博資訊5日報導，英特爾執行長基辛格正啟程前往亞洲拜訪客戶和供應商。知悉其行程的消息人士透露，此行將到訪台灣並拜訪台積電 ，是他繼去年12月旋風訪台後，近幾月二度與台積電高層會面。

艾司摩爾是舉世唯一的極紫外光（EUV）光刻機製造商，這種設備對生產先進晶片至為重要。ASML的發言人表示，這次沒有安排與重要客戶舉行正式面議。

溫彼得4日走訪首爾以南約40公里的華城，與市政府官員討論了目前正在興建中的半導體聚落以及培育當地人才的方式。市府官員引述溫彼得談話說：「在市府鼎力支持下，ASML華城半導體聚落進展順利。」市府官員並表示，溫彼得矢言要繼續與該市密切合作。

去年11 月，艾司摩爾與華城簽署了一份備忘錄，將投資2,400億韓元（2.12億美元），於2024年前在當地打造一座16,000平方公尺的晶片聚落。這些設施包括一間可容納多達1,500名員工的辦公室，以及EUV機器的訓練與維修中心。

溫彼得上一次訪問南韓是在去年11月，當時他會見了三星電子和SK海力士的主管，討論晶片開發和供應等問題。艾司摩爾說，南韓是該公司的主要市場，占其2021年總淨銷售額的33.4%，2020年則為29.7%。

三星電子副會長李在鎔曾於2020年10月訪問荷蘭艾司摩爾總部，討論的議題包括生產7奈米以下製程晶片所需EUV設備的供應計畫、先進半導體製造技術的合作，以及在新冠疫情期間的產業前景等。