貨櫃海運價 短線利空罩頂

全球抗通膨，海運運價掃到颱風尾，美國、非洲近日連番祭出貨櫃改革、調查法案，美國參議院 通過了《第22號海運改革法案》，欲使貨暢其流；非洲官方由21個成員國組成的COMESA機構則對馬士基、達飛等大型航商展開壟斷調查。業界認為，短線恐不利運價。

根據上海貨櫃指數 報價，連續11周下跌，本周在上海半封城 影響下，上周下跌85.36點，跌幅為1.93%，指數為4348.71點。其中，歐洲線的報價跌2.5%相對較大，顯示除了各國打壓運價之外，深圳、上海加上昆山陸續封城，製造業停擺導致無貨可運，也是重要原因。

美國方面，該國參議院上周通過了《第22號海運改革法案》（OSRA 22，簡稱海運法案），現正與眾議院就該法案的最終版本達成共識，並於總統拜登簽署後生效。

根據「海運法案」，美國政府將強化聯邦海事委員會（FMC）的調查權，並將禁止海運業者干擾美國出口機會，而業者是否違規將交由FMC裁決，據悉，FMC將為此制定新規範。此外，該法案亦將要求海運航商每一季向FMC報告「總進出口噸位」。

根據報導，上述的「海運法案」試圖解決因塞港而運費高漲、美國出口不利的問題，這些問題最早因疫情所致，而接續俄烏戰事、中國封城影響下，供應鏈危機雪上加霜，且隨著美西碼頭工會和碼頭資方間的合約談判將於5月12日開始，可能會出現更多的問題。

另外，由21個成員國組成的東南非共同市場（COMESA）近日也宣布，懷疑馬士基、達飛和聯合非洲支線公司（United Africa Feeder Line）等三家航商公司有潛在「協調定價」（即聯合行為）做法，因此正式展開調查。

事實上，各國政府針對貨櫃海運近一年來運價持續高漲而導致的通膨加劇，包括美國、南韓在內，都持續祭出行政手段整頓，有意透過調查等方式，嚇阻或遏止運費持續上漲。今年初，南韓反壟斷監管機構就對海運業開鍘，首度動用「公平交易法」，針對23家大型航運商重罰，而貨櫃三雄也因此受殃，且萬海被罰金額相對較高，不過，此後無論海運運費、附加費均未明顯下降，反而是因為俄烏、封城等因素，才讓暴衝的運價短暫休息。

因此，業者指出，夏季碰上美西碼頭工人談判，以及解封後的需求，海運榮景應該還有一波。