亞股擁3題材 Q2看漲

亞洲股市第1季表現是新冠肺炎疫情爆發以來最慘，但分析師認為，受惠於外資流入、經濟重啟和大宗商品價格漲勢停頓等三大題材，亞股 展望好轉，本季行情看漲。

MSCI亞太指數 第1季重挫6.6%，但已從今年低點強勁反彈，反映外資信心改善。根據彭博資訊彙整，湧入新興亞洲（不計中國）的全球資金連續兩周淨流入，合計淨注資10億美元，扭轉之前連續五周資金流出趨勢。

日本當局上周結束嚴格防疫限制，激勵迅銷、泛太平洋國際公司等重啟概念股大漲，加上日圓對美元貶至六年低點，協助日股勁揚，拉抬亞股。日股在MSCI亞洲指數的權重最大。重啟概念股也帶動印尼、泰國等東南亞 股市漲勢。彭博資料顯示，過去一個月來，外資流入泰國股市淨額達10億美元，在新興亞洲諸國稱冠。

摩根大通資產管理公司策略師看好亞股今年表現，特別因為東南亞國家持續重啟，且中國政策立場也轉趨寬鬆。

隨著出口暢旺和內需復甦合力驅動成長，2022年亞洲地區整體企業獲利成長強勁可期。中國股市仍是一大變數。北京當局最近承諾支持經濟和金融市場，股市短暫上漲後卻後繼乏力。滬深300指數3月跌幅將近8%。

但亞股歷經首季賣壓沖刷，估值進一步下降，顯得更有吸引力。MSCI亞太指數預期本益比約13倍，史坦普500則約20倍。