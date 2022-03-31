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區塊鏈遊戲被駭 損失6億美元

編譯林奇賢／綜合報導
支援電玩遊戲Axie Infinity的區塊鏈網路Ronin Network遇駭，損失價值高達約6.25億美元的以太幣和美元穩定幣USDC。（路透）
支援電玩遊戲Axie Infinity的區塊鏈網路Ronin Network遇駭，損失價值高達約6.25億美元的以太幣和美元穩定幣USDC。（路透）

熱門區塊鏈遊戲Axie Infinity如今捲進一起加密貨幣竊盜案，支持該遊戲的跨鏈橋接機制Ronin遭駭客攻擊，被竊走價值約6.25億美元的加密幣，為迄今去中心化金融（DeFi）領域最大規模的加密幣竊盜案之一。

CNBC報導，這起竊案已獲Axie Infinity的Discord和推特官方帳號以及Ronin的證實。事件雖發生在23日，但直到29日因一名用戶無法提取5,000枚乙太幣才曝光。

Ronin的官方部落格說，駭客用兩次交易，竊走173,600枚乙太幣和2,550萬枚USDC穩定幣，如果換算成現值，總共損失約6.25億美元。

加密資產持有者通常不會只在單一區塊鏈生態系下活動，因此開發者建立跨鏈橋（側鏈），讓用戶可以在不同區塊鏈間轉移加密幣。

這次的問題發生在將Axie Infinity連結至其他區塊鏈的Ronin。Ronin指出，這條跨鏈橋由9個節點（電腦）組成，要存款或提款至少要獲得其中五個節點的驗證，但駭客控制了由Axie Infinity遊戲開發商Sky Mavis的四個節點，與一個由Axie DAO營運的第三方節點。

Sky Mavis說，將把驗證交易所需的節點數量從五個增至八個，直到確認不會再有錢被盜走，才會重新開放Ronin的橋接機制。

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