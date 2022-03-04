鮑爾：支持本月升息1碼

Fed挺美國聯準會（Fed）主席鮑爾，支持本月升息1碼。（路透）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾 2日表示，儘管俄羅斯入侵烏克蘭及西方國家制裁俄國，導致經濟展望高度不確定，Fed仍準備從3月起執行「一系列」的升息 行動，並確認他支持3月升息1碼，但不排除後續的更大幅度升息，強調政策須依情勢保持靈活。

雖然鮑爾的整體發言偏向鷹派，維持Fed將從3月開始升息的立場，但他支持升息1碼，避開市場最憂慮的鷹派情境，帶動全球股市2日大漲，3日盤中也維持穩定，展現出他這位全球最大經濟體央行首長的影響力。

鮑爾出席眾議院金融服務委員會聽證會時表示：「我傾向提議並支持（在3月15-16日會議）升息1碼。如果到了通膨升得更高、或更持久的程度，我們將準備較激烈的行動，在單次或多次（決策會議）升息1碼以上。」

目前市場預期今年將升息5碼，比俄烏開戰前的6碼縮小。

他也說，俄烏衝突是「改變情勢的事件」，可能造成無法預測的後果，但他說Fed目前大致上將按計畫升息與縮減資產負債表，以抑制通膨，「基本立場是我們將會前進，但會隨著我們對烏克蘭戰爭的經濟影響更加瞭解，而很小心地前進」，「我們必須靈活因應陸續公布的數據及持續變化的經濟展望」。

鮑爾也強調，過去六個月來的就業 成長，已經使就業市場「極為緊俏」，造成工資快速上升。他也表示，消費者物價漲勢「正在向更多產品及服務領域延伸」，使通膨率達到40年來最高水準。Fed仍預期，今年通膨將趨溫和，因為供需缺口將縮小。

鮑爾也認為，一系列升息將不會傷害經濟，「我認為達成軟著陸的可能性大於失敗」。他未透露Fed利率最終將升到多高，「我們討論利率將達到中性，估計在2-2.5%之間，我們也很可能必須超過此一水準。我們現在還不知道」。對於縮表行動，鮑爾則表示大約需要三年，縮到「必須要到」的水準。

Fed最新公布的褐皮書顯示，全美各地企業都在漲價，「廠商表示將物價上漲轉嫁給消費者的能力增強。儘管物價上漲，但大部分領域的需求仍強。廠商表示，預期未來幾個月還將進一步漲價」。

經濟學家認為，這份褐皮書支撐了鮑爾支持本月升息1碼的說法。