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亞洲買家 擴大採購沙國石油

編譯洪啟原／綜合報導

消息人士透露，亞洲石油買家正設法向沙烏地阿拉伯採購更多原油，確保未來幾個月的燃料供給無虞。不只能源，依賴俄烏出口糧食的許多國家，也正急尋其他替代來源。

彭博資訊報導，亞洲原油買家正向沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）洽購預計5月裝船的原油。消息人士說，這些買家已要求擴大採購預計4月裝船的原油，這批原油裝貨預計未來幾周內完成。

雖然俄國原油尚未遭禁運，但西方國家已將俄國部分銀行踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）。全球價值數兆美元的貿易交易都須透過SWIFT支付系統。

讓能源進口商感到緊張的是，買賣俄國原油的公司可能付款時將面臨麻煩，且運送原油可能更加困難對。

原油交易商表示，至少有四家亞洲客戶希望利用定期合約或下個月的現貨市場，從中東擴大採購5月裝船的原油。交易商說，阿布達比Murban原油、沙國超輕質原油、伊拉克Basrah中級原油以及阿拉伯輕質原油，都可能是俄國原油的替代選項。另外，西方國家對俄羅斯擴大制裁，部分買家已暫停進一步採購俄國液化天然氣（LNG），使外界對LNG供給吃緊的擔憂加劇。

交易商表示，從亞洲到南美洲的進口商，已決定暫停向俄國購買LNG現貨，他們正等待西方對俄國銀行和企業的限制措施進一步明朗。

俄國入侵烏克蘭也衝擊這兩國穀物生產，促使仰賴此地區進口糧食的國家紛尋找替代供應來源，加深糧食通膨與饑荒的疑慮。

俄國 石油 沙烏地阿拉伯

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