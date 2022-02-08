蘋果桌機 將導入人臉辨識

蘋果據傳考慮在升級版的24吋桌機iMac增設Face ID臉部辨識功能。（路透）

蘋果 傳出將於3月8日舉行春季發表會之餘，也正考慮在升級版的24吋桌上型電腦iMac，首度導入Face ID人臉辨識功能，而且在Mac桌機增設這種生物特徵識別功能的時間點，可能比MacBook Pro筆電更早。法人看好，若此一新設計成真，台灣相關供應鏈 包括砷化鎵代工廠穩懋、鏡頭廠玉晶光、先進光將受惠。

彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）表示，蘋果原就考慮在配備M1晶片的24吋iMac，引進Face ID功能，因為採用內建顯示器的iMac螢幕最厚，而蘋果筆電的螢幕都相當薄。

葛曼指出，目前能在輕薄Macbook螢幕內嵌入Face ID功能的技術還不存在，若Mac電腦要引進Face ID功能，將用於iMac或外部螢幕。他說，蘋果勢必持續努力解決這個問題，但時間將證明蘋果是否引進這項新功能。

被點名的供應鏈均不評論相關訂單動態。據了解，蘋果iPhone系列機種Face ID模組中的關鍵零組件VCSEL是由美商Lumentum設計，穩懋負責代工生產，未來若新款iMac也導入刷臉Face ID功能，市場看好，將為穩懋業績注入穩定動能。

桌上型電腦最先採用刷臉功能的當屬微軟的Windows Hello系統，包括戴爾（Dell）、惠普（HP）等筆電品牌大廠商務機種均已陸續導入，目前臉部辨識 功能已廣泛用於蘋果iPhone、iPad等系列產品上。

市場臆測，蘋果優先將臉部辨識功能先導入桌機，而非筆電MacBook，除了因為將Face ID嵌入螢幕較薄的MacBook的技術層次較高之外，先導入市場量能較少的桌機產品，測試市場水溫可能性高。

市場預期，一旦蘋果桌機導入人臉辨識新功能，將增加採用新鏡頭，玉晶光、先進光等受惠大。