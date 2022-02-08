我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大

蘋果桌機 將導入人臉辨識

編譯洪啟原、記者陳昱翔、劉芳妙／綜合報導
蘋果據傳考慮在升級版的24吋桌機iMac增設Face ID臉部辨識功能。（路透）
蘋果據傳考慮在升級版的24吋桌機iMac增設Face ID臉部辨識功能。（路透）

蘋果傳出將於3月8日舉行春季發表會之餘，也正考慮在升級版的24吋桌上型電腦iMac，首度導入Face ID人臉辨識功能，而且在Mac桌機增設這種生物特徵識別功能的時間點，可能比MacBook Pro筆電更早。法人看好，若此一新設計成真，台灣相關供應鏈包括砷化鎵代工廠穩懋、鏡頭廠玉晶光、先進光將受惠。

彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）表示，蘋果原就考慮在配備M1晶片的24吋iMac，引進Face ID功能，因為採用內建顯示器的iMac螢幕最厚，而蘋果筆電的螢幕都相當薄。

葛曼指出，目前能在輕薄Macbook螢幕內嵌入Face ID功能的技術還不存在，若Mac電腦要引進Face ID功能，將用於iMac或外部螢幕。他說，蘋果勢必持續努力解決這個問題，但時間將證明蘋果是否引進這項新功能。

被點名的供應鏈均不評論相關訂單動態。據了解，蘋果iPhone系列機種Face ID模組中的關鍵零組件VCSEL是由美商Lumentum設計，穩懋負責代工生產，未來若新款iMac也導入刷臉Face ID功能，市場看好，將為穩懋業績注入穩定動能。

桌上型電腦最先採用刷臉功能的當屬微軟的Windows Hello系統，包括戴爾（Dell）、惠普（HP）等筆電品牌大廠商務機種均已陸續導入，目前臉部辨識功能已廣泛用於蘋果iPhone、iPad等系列產品上。

市場臆測，蘋果優先將臉部辨識功能先導入桌機，而非筆電MacBook，除了因為將Face ID嵌入螢幕較薄的MacBook的技術層次較高之外，先導入市場量能較少的桌機產品，測試市場水溫可能性高。

市場預期，一旦蘋果桌機導入人臉辨識新功能，將增加採用新鏡頭，玉晶光、先進光等受惠大。

蘋果 供應鏈 臉部辨識

上一則

中國鼓勵鋼企整併 打造超大集團

下一則

大摩看台積態度翻轉 由「中立」上調至「買進」

延伸閱讀

這位分析師建議蘋果買下派樂騰 因進可攻、退可守

這位分析師建議蘋果買下派樂騰 因進可攻、退可守

臉書恐怖墜崖 史上最大媒體高峰已過

臉書恐怖墜崖 史上最大媒體高峰已過
蘋果桌機有望採臉部辨識？24吋新iMac傳引進Face ID

蘋果桌機有望採臉部辨識？24吋新iMac傳引進Face ID
聖安東尼奧市清理河邊步道 挖出逾500多隻蘋果螺

聖安東尼奧市清理河邊步道 挖出逾500多隻蘋果螺

熱門新聞

美國36歲女性漢娜琳5年內債務歸零還買了4棟房。（截圖自TikTok）

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

2022-02-03 23:58
好市多的自有品牌科克蘭。（好市多官網）

好市多自有品牌科克蘭從何而來？

2022-02-06 20:39
美股3日重挫，在臉書母公司Meta Platforms發布令人失望的上季業績後，投資人對大型科技公司的樂觀情緒一夕間逆轉。美聯社

Meta重挫逾26% 股指挫逾500點

2022-02-03 16:40
美股1日連續第3個交易日上漲，1日的走勢擴大了華爾街為期兩天的反彈，結束了動盪的1月。（美聯社）

美股連漲3天 擺脫動盪1月 投資人眼波從Fed轉到財報

2022-02-01 16:43
亞馬遜為確保在供應鏈瓶頸和勞力短缺之下仍能將將商品運達客戶，不惜砸下鉅資。（路透）

獲利佳+漲Prime會費 亞馬遜股價狂漲 科技股也反彈

2022-02-03 20:32
日經報導，中國計劃設立一個特殊機構，促成國內業者與英特爾等海外半導體巨擘的合作，以扶植軟體、原料及製造設備的發展重鎮。路透

日經：中國擬與英特爾等半導體巨擘共推晶片製造平台

2022-02-02 20:01

超人氣

更多 >
「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

華州夫妻翻修百年屋 赫見18公尺寬「隱藏版」巨幅壁畫

華州夫妻翻修百年屋 赫見18公尺寬「隱藏版」巨幅壁畫
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？
放棄美籍披中戰袍 花滑選手朱易摔倒遭網酸 沮喪尷尬

放棄美籍披中戰袍 花滑選手朱易摔倒遭網酸 沮喪尷尬