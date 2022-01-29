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運價指數 連3周走跌

記者吳秉鍇／綜合報導

中國開始放農曆新年假期，亞洲出口的貨量減少，上海航交所昨（28）日公布最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續第三周走跌，但跌幅僅0.84%，各類運價跌幅縮小，僅遠東-美東線的跌幅3%較大。

最新出爐的運價顯示，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）本周指數小跌0.84%，來到5,010.36點。歐洲線表現較平穩，遠東-地中海每TEU（20呎櫃）略跌0.03%，運價來到7,520美元；遠東-歐洲線每TEU（20呎櫃）的運價7,780美元，下跌0.04%。

市場最關注的美西線每FEU（標準40呎櫃）本周小幅回檔，表現比美東線平穩，小跌0.24%，價格來到7,957美元；遠東-美東線表現最疲軟，本周下跌3%，價格為1.0985萬美元。近洋線當中，遠東到日本關東線小漲5美元，每20呎櫃的價格為286美元；遠東到關西下跌54美元，價格來到287美元；東南亞新加坡）則較前一周下跌27美元，每20呎櫃價格為1,483美元；遠東到韓國則是開平盤。

法人指出，雖然美國節慶補貨潮已接近尾聲，但因塞港因素，推估當地整體零售庫存水準偏低，預計抵達美東和美西的船舶數量仍處於高檔。根據知名物流業者開發的關鍵績效指標衡量港口效率，可明顯看出全球80%港口擁堵情況發生在北美，因疫情影響，來自亞洲的貨量太多，當地碼頭作業量突然增加，碼頭不堪負荷。

加上港口檢疫仍嚴格，港口作業效率未明顯提升，國際許多專業研究機構普遍認為，塞港狀況可能延續至今年上半年，運價會回檔修正，但崩跌機會不大，倘若塞港情況完全舒緩，現貨運價才會出現較大震盪。

就目前來看，由於塞港無解，加上現階段指數、運價都較去年同期上漲，長榮、陽明及萬海本季業績仍將較去年同期成長。

指數 新加坡 東南亞

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