日本經濟研究中心：2028年台灣人均GDP超越日本

日本智庫預測，日本2028年的人均GDP將落後台灣。路透

日本 經濟研究中心（JCER）預測，日本人均國內生產毛額（GDP）在2027年落居南韓 之後，2028年被台灣超越，原因是日本數位化步調緩慢，導致生產力長期低迷。

JCER的報告預測，2027年日本未經通膨調整後的人均名目GDP為45,607美元，低於南韓的46,519美元。2028年日本人均GDP為46,443美元，也將低於台灣的47,305美元。人均GDP是衡量個人財富的指標。

JCER亞洲預測辦公室主任兼首席研究員富山篤表示：「日本經濟成長的最大障礙是生育率低迷以及人口高齡化，但南韓和台灣也面臨同樣問題，因此，形成區別的因素在於生產力和數位化措施。」

JCER預測，日本GDP在2021-2035年將年均成長2%，低於南韓的4.1%、以及台灣的4.2%。

JCER表示，2020年日本人均GDP為39,890美元，分別高於南韓的31,594美元、和台灣的28,054美元。

富山篤近來接受共同社訪問時表示，南韓與台灣經濟的成長動能主要來自科技巨擘，例如南韓的三星電子、台灣的鴻海 集團。

他說，南韓2000年代以來就在推廣電子政府服務，台灣則在數位政務委員唐鳳帶領下，在數位化領域取得穩定進展。

富山篤表示，日本在善用科技提高效率方面的表現落後，因為「太堅持使用傳統方法，例如傳統印章、傳真機。日本重視公平甚於效率，這代表政府在推動數位化時，必須先考慮民眾在這方面的不利之處」。