我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲法院駁回上訴 約克維奇認輸將離境

東加火山爆發通訊全斷 布林肯關切 紐總理：有重大災損

日本經濟研究中心：2028年台灣人均GDP超越日本

編譯林奕榮／綜合外電
日本智庫預測，日本2028年的人均GDP將落後台灣。路透
日本智庫預測，日本2028年的人均GDP將落後台灣。路透

日本經濟研究中心（JCER）預測，日本人均國內生產毛額（GDP）在2027年落居南韓之後，2028年被台灣超越，原因是日本數位化步調緩慢，導致生產力長期低迷。

JCER的報告預測，2027年日本未經通膨調整後的人均名目GDP為45,607美元，低於南韓的46,519美元。2028年日本人均GDP為46,443美元，也將低於台灣的47,305美元。人均GDP是衡量個人財富的指標。

JCER亞洲預測辦公室主任兼首席研究員富山篤表示：「日本經濟成長的最大障礙是生育率低迷以及人口高齡化，但南韓和台灣也面臨同樣問題，因此，形成區別的因素在於生產力和數位化措施。」

JCER預測，日本GDP在2021-2035年將年均成長2%，低於南韓的4.1%、以及台灣的4.2%。

JCER表示，2020年日本人均GDP為39,890美元，分別高於南韓的31,594美元、和台灣的28,054美元。

富山篤近來接受共同社訪問時表示，南韓與台灣經濟的成長動能主要來自科技巨擘，例如南韓的三星電子、台灣的鴻海集團。

他說，南韓2000年代以來就在推廣電子政府服務，台灣則在數位政務委員唐鳳帶領下，在數位化領域取得穩定進展。

富山篤表示，日本在善用科技提高效率方面的表現落後，因為「太堅持使用傳統方法，例如傳統印章、傳真機。日本重視公平甚於效率，這代表政府在推動數位化時，必須先考慮民眾在這方面的不利之處」。

日本 南韓 鴻海

上一則

俄烏衝突恐斷歐洲天然氣供應 傳美擬應變計畫

延伸閱讀

東加火山大規模噴發 日本又對岩手縣發海嘯警報

東加火山大規模噴發 日本又對岩手縣發海嘯警報
演講突被取消 陸學者：唐鳳被美消失 韓有樣學樣

演講突被取消 陸學者：唐鳳被美消失 韓有樣學樣
韓邀唐鳳演講突然取消 台外交部批「行為失禮」提抗議

韓邀唐鳳演講突然取消 台外交部批「行為失禮」提抗議
臨時取消唐鳳演講 台外交部：韓方不說明理由更加失禮

臨時取消唐鳳演講 台外交部：韓方不說明理由更加失禮

熱門新聞

即使是千萬富豪，都有著不輕易浪費小錢的習慣。（示意圖／取材自pixabay）

富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」

2022-01-13 20:57
圖：pixabay

理財Q&A／節能7妙招 降低暖氣帳單

2022-01-10 02:00
二手車價格創本世紀新高。（路透）

二手車漲不停 均價2.8萬創20年新高 白宮也束手無策

2022-01-15 12:47
高盛認為，股票仍是最佳的抗通膨資產。 路透

通膨高漲之際 高盛：「這項資產」仍為最佳抗通膨標的

2022-01-15 09:01
根據美國半導體產業協會分析，中國晶片2020年的全球銷量大增，連兩年超越台灣。圖為2018年北京國際高科技博覽會上，參觀者透過顯微鏡觀察電腦晶片。（美聯社）

中國晶片全球市占成長 連兩年超台灣

2022-01-11 19:01
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）11日出席參議院聽證會，警告高通膨對美國經濟復甦構成「嚴重威脅」。(美聯社)

鮑爾警告高通膨威脅經濟 聽證會四大重點一次看

2022-01-11 19:45

超人氣

更多 >
獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」
郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻

郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻
舊金山灣區沿海 發布海嘯警報

舊金山灣區沿海 發布海嘯警報
北京冬奧進入倒數 北京出現Omicron變異株

北京冬奧進入倒數 北京出現Omicron變異株