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航運價降溫 終止連九漲

記者邱馨儀／台北報導

上海航交所昨（14）日公布最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），本周回檔修正，指數小跌0.3%，來到5,094.36點，終結連九周上漲與連六周創新高走勢，其中遠東到美西開平盤，遠東到歐洲小漲；遠東到美東下跌，挑戰去年波段新高宣告止步。

業界認為，漲多回檔修正很正常，到目前為止，市場需求還是很旺，今年第1季沒有淡季。

台灣航運業者表示，連漲九周僅小幅回檔，是正常情況，且美西開平盤，美東下跌主要是受到當地天候與塞港因素，作業受到衝擊，貨量改到其他港口，致美東價格跟著小跌；歐洲線則還小漲。

最新出爐運價中，遠東到歐洲運價續漲每TEU（20呎櫃）達7,797美元，較上周上漲20美元，漲幅0.26%；遠東到地中海運價每TEU為7,520美元，較上周下跌9美元，跌幅0.12%。

遠東到美西線每FEU（標準40呎櫃）漲勢暫歇開出平盤，運價維持7,994美元；遠東到美東線在連續反彈後，原本已經要挑戰2021年9月寫下的新高每FEU 11,976美元，但本周最終下跌104美元，跌幅為0.88%，價格為11,729美元。至於近洋線，則維持漲跌互見。

今年以來SCFI指數持續創高，法人預期台灣貨櫃三雄今年上半年獲利都將優於去年同期。

目前市場預估，長榮2022年平均預估每股純益（EPS）約36.07元，樂觀法人推估這個獲利目標會上修，長榮2022年EPS有望達55元。陽明目前市場認為全年平均EPS預估值約32.38元，由於運價維持高檔，樂觀法人認為，陽明2022年EPS有望站上57元。法人分析，塞港問題未解及2月1日馬士基等國際航商凍漲解除，預估5月美國長約換約價將優於去年合約價，有利下半年獲利。

SCFI指數本周回檔修正，小跌0.3%，來到5,094.36點，終結連九周上漲。...
SCFI指數本周回檔修正，小跌0.3%，來到5,094.36點，終結連九周上漲。（路透）

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