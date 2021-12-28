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為何中擴大西安封城總禁足 美卻砍半染疫隔離期？

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彭博：軟封城恐拖垮經濟

編譯陳家齊／綜合報導
疫情擾亂民眾生活腳步，連航班也大受影響。(Getty Images)
疫情擾亂民眾生活腳步，連航班也大受影響。(Getty Images)

航空業大減班、中國封城停產，接下來呢？彭博資訊策略師警告，投資人認為新冠肺炎Omicron變種病毒株造成的病狀輕微，評估衝擊應該不大，可能嚴重低估了Omicron的威脅，全球可能正準備承受破紀錄龐大感染潮的重擊。經濟也將大受影響，恐被拖垮。

香港的科學家在上周警告，中國普遍施打的科興新冠疫苗，就算打了第三針補強針，對Omicron也幾乎沒有防禦力。這應能解釋強制施打疫苗、施打率極高的中國，為何一見疫情稍微抬頭，就讓西安1300萬人「禁足」。雪上加霜的是，科興疫苗還是許多人口龐大新興市場國家打最多的疫苗。

美歐正在經歷Omicron帶來的龐大感染潮，就算重症率可能比Delta病毒株低上50%到70%，感染人數飆高也終將導致住院人數激增。確診染疫者就算病情輕微，卻還是要面臨隔離、停班停課問題，這已在聖誕節的美歐航空大減班看到，美國在聖誕周末假期中停飛逾2000航班。

彭博策略師警告，印度、印尼、孟加拉、日本、巴西、墨西哥等人口龐大的亞洲與拉美國家，確診人數還沒飆高，可能顯示更大的疫情衝擊尚未到來。在原本疫情較低的非洲，人口龐大的奈及利亞與衣索比亞，確診人數都已暴增。

彭博策略師指出，許多開發中國家的疫苗施打率仍然極低，但Omicron病情較輕的狀況，可能是對完整接種疫苗者才是如此（但不包括科興），未打疫苗者的重症死亡風險仍高。

最後，儘管歐美多已表態不願重啟去年疫情高峰期的嚴厲封鎖措施，但Omicron蔓延造成民眾與商家的自行「軟封城」，仍可能拖累經濟活動，衝擊供應鏈。

疫苗 Omicron 疫情

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