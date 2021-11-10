比特幣衝上6.8萬美元

加密貨幣比特幣漲勢未歇，9日衝破6萬8000美元。（路透）

加密貨幣近來再掀一波漲勢，其中比特幣 9日衝破68,000美元，乙太幣 也漲至4,840美元，雙雙創下新高，有些分析師 認為是投資人為對抗通膨所致，也有人說供給量不足才是主因，但普遍認為這兩大加密幣後市可期。

根據彭博資訊的報價，比特幣9日盤中一度攀抵68,513.2美元，超越10月底寫下的紀錄，再創新高；乙太幣一度漲至4,840美元，首次突破4,800美元關卡。根據CoinGecko的數據，整體加密幣市值如今超過3兆美元，達到3.1兆美元左右。

部分理論指出，近來加密幣普遍上漲，主要是市場尋求在通膨升溫之際仍能帶來報酬率的投資標的，空前新低的實質利率可能也助長市場對於風險較高資產的胃納。比特幣今年來大漲逾130%，乙太幣更是飆漲550%左右。

英國數位資產券商GlobalBlock交易員盧西則指出：「分析師開始認為（比特幣）供給量不足是大漲的主因，畢竟部分報告顯示既有供給量有85%處於不流動的狀態。」

盧西表示：「在比特幣大漲之際，交易所的供給量也達到紀錄低點；分析師認為這波最高上看75,000美元價位，若轉跌，50天移動平均線的56,000美元附近有撐。」

盧西提及乙太幣正在逼近5,000美元的重要心理關卡，但可能不是那麼容易突破，「乙太幣會有如此強勁漲勢，也是供給量不足所致，背後原因是乙太幣被燒掉的速度比生產還快」。

加密避險基金ARK 36執行董事莫奇（Mikkel Morch）表示，對比特幣而言，70,000美元的價位「似乎在望」。其他人更大膽，像是摩根大通（JPMorgan）近來上修比特幣展望，認為會衝上146,000美元，今年的短期目標價則是73,000美元。

至於乙太幣之所以廣受歡迎，其中一個原因是乙太坊區塊鏈允許使用去中心化的金融項目，例如智慧合約。而比特幣區塊鏈下周將推出四年來最大的軟體升級「Taproot」，有助保護交易隱私、提升交易效率，還允許使用智慧合約。