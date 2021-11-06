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男團跨界 BTS母公司將發行NFT周邊

編譯王巧文／綜合報導
BTS經紀公司Hybe跨入NTF領域，將推出BTS六位成員的NFT卡，這種卡片在點擊時人像會動，並播放音樂或成員間的對話。 (路透資料照片)
BTS經紀公司Hybe跨入NTF領域，將推出BTS六位成員的NFT卡，這種卡片在點擊時人像會動，並播放音樂或成員間的對話。 (路透資料照片)

南韓防彈少年團（BTS）經紀公司Hybe宣布，將推出BTS六位成員的非同質化代幣（NFT）卡片，象徵這個紅透半邊天的男團正式進軍NFT市場。

Hybe在4日表示，將與南韓金融科技業者Dunamu結盟跨入NFT領域，共同打造此款卡片，並在隸屬Dunamu的南韓最大加密貨幣平台Upbit上發行，但未提供明確的推出日期。BTS的NFT數位卡將類似印有團員照片的限量實體卡片，可供粉絲交易或收藏，差別是數位卡在點擊時人像會動，並播放音樂或成員間的對話。

NFT是種用區塊鏈技術加以認證的數位資產，通常使用加密貨幣購買。NFT在近幾個月掀起熱潮，包括美國「家居生活女王」Martha Stewart在內，許多名流大咖都加入了NFT世界。Hybe同日還公布了一系列計畫，包括預計明年上半年發布BTS電玩遊戲，並希望在美國娛樂圈複製韓流的成功，在當地籌備一個新的少女團體。

這凸顯Hybe正致力擴大業務領域，將事業觸角從音樂創作和明星管理延伸至國際娛樂平台。BTS已在全球引發轟動，不僅在美國多項音樂排行榜中名列前茅，在網上發布的音樂影片（MV）觀看數也高達數十億次，日前與麥當勞推出聯名套餐「BTS」更掀起旋風，使這家速食巨頭的業績暴增。

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