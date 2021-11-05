我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲被監管遠因曝光？傳2017年私會川普 惹惱北京

維州慘敗、新州險勝 民主黨開轟：沒人選拜登當羅斯福

豐田汽車上季獲利 優於預期

編譯王巧文／綜合報導
豐田汽車4日公布上季營業利益優於預期、上修本年度展望，以及將實施庫藏股計畫，顯示豐田有信心提高產量，擺脫先前營運受供應鏈擾亂的陰霾。(歐新社)
豐田汽車4日公布上季營業利益優於預期、上修本年度展望，以及將實施庫藏股計畫，顯示豐田有信心提高產量，擺脫先前營運受供應鏈擾亂的陰霾。(歐新社)

日本豐田汽車（Toyota）4日公布上季營業利益優於預期、上修本年度展望，以及將實施庫藏股計畫，顯示豐田有信心提高產量，擺脫先前營運受供應鏈擾亂的陰霾。

這家全球最大車廠公布，上季（7至9月）的營業利益較去年同期勁增48%至7500億日圓，遠優於分析師預估的5530億日圓。豐田並提高全年財測，預估截至明年3月底的年度營業利益為2.8兆日圓（245億美元），不僅高於8月預估的2.5兆日圓，而且是六年來最高，但不如市場預測的3兆日圓；全年淨利預估也從2.3兆日圓提高至2.49兆日圓（218億美元）。

豐田表示，全年營業利益展望樂觀，部分歸功於日圓貶值以及其他有利的市場條件。豐田也在同日宣布，將買回價值1500億日圓（13億美元）或0.86%的自家股票。該公司並調高上半年股利15日圓至120日圓。

在產量方面，東南亞的新冠肺炎疫情復熾，加上全球車用晶片短缺，衝擊豐田越南和馬來西亞廠的產能，導致年度第2季產量急遽下滑，包括9月的產量較一年前銳減39%，促使該公司下修年度產量計畫，由先前的930萬輛降為900萬輛。

不過，豐田上修年度營業利益預測，也顯示該公司預料供應鏈受擾情況將減緩，產能也將恢復。豐田表示，11月目標是生產85萬至90萬輛車，高於近兩年同月的產量。

豐田財務長近健太說，「雖然12月還存在一些風險，但目前的「生產計畫」是一個有點保守的假設，產能無疑將恢復到一個非常高的水準」。

此外，二手車價格節節上漲，也使汽車經銷商更容易削減購買新車的獎勵方案，連帶推升豐田等汽車製造商的獲利。

豐田 汽車 供應鏈

上一則

因應成本大幅上揚 IKEA醞釀調漲售價

下一則

手機晶片需求旺 高通股價勁揚7%

延伸閱讀

豐田調高全年獲利展望 有信心提升產量

豐田調高全年獲利展望 有信心提升產量
豐田Camry最易在芝遭劫 周二案例最多 嫌犯過半為青少年

豐田Camry最易在芝遭劫 周二案例最多 嫌犯過半為青少年
芝城劫車頻發 豐田Camry最易遭劫 周二案例最多

芝城劫車頻發 豐田Camry最易遭劫 周二案例最多
新州失車案大增 本田雅歌、喜美最容易被偷

新州失車案大增 本田雅歌、喜美最容易被偷

熱門新聞

「女股神」伍德（圖）執掌的方舟投資管理公司3日大舉買進Zillow。（路透）

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

2021-11-04 03:45
臉書（Facebook）28日宣布公司名稱改為「Meta」。 (路透)

股民又買錯了 臉書改名居然讓這家公司一度瘋漲26%

2021-10-29 00:51
目前魷魚幣的推特帳戶，已受到平台限制，導致魷魚幣暴跌。圖擷取自推特

推特帳號遭關閉 魷魚幣暴跌逾99%

2021-11-01 10:37
富國證券公司（WFS）股票策略部門主管哈維預估，美股今年的大多頭格局將不會延續至明年。美聯社

富國證券主管：美股年底將大漲 但明年起開始走下坡

2021-11-01 09:58
洛杉磯和長灘港對每個滯留貨櫃開罰每日100美元，已初見成效。（路透）

洛杉磯港開罰「滯留貨櫃」是不得已手段 已開始見效

2021-11-03 02:47
臉書公司改名為Meta，宣稱要打造結合虛擬實境、擴增實境及其他新科技的「元宇宙」。（路透）

臉書谷歌玩改名、推新招 專家：都是為了賺你的錢

2021-10-29 12:50

超人氣

更多 >
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元
拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難
老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆