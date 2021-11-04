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IKEA想漲價…供應鏈受阻嚴重 今年獲利恐再度下滑

編譯季晶晶／綜合外電
擁有宜家家居（IKEA）品牌的Inter Ikea集團警告，供應鏈問題嚴重，可能被迫漲價。路透
擁有宜家家居（IKEA）品牌的Inter Ikea集團警告，供應鏈問題嚴重，可能被迫漲價。路透

擁有宜家家居（IKEA）品牌的Inter Ikea集團周三警告，獲利可能連兩年下滑，由於供應鏈的挑戰持續，可能被迫調漲產品價格。

儘管大家因為疫情增加待在家裡的時間，推升家具需求，使Inter Ikea在止於8月底的2021年度，整個加盟體系的線上和實體商店銷售額成長6%，達到創紀錄的419億歐元，稅前淨利卻大減16%到17.1億歐元（約19.8億美元）。相較於疫前的2019年度，淨利下滑4%。

上年度的毛利率降至13%，低於前一年的15.8%。Inter Ikea集團花了2.5億歐元嘗試緩解供應鏈的問題，包括購置自己的貨櫃，以及用火車而非船隻運貨。

但Inter Ikea的前景仍然堪憂。該集團財務長Martin van Dam表示，對於截至2022年8月的本年度，還會看到「供應受阻，原物料漲價，能源漲價」。

他還預料供應相關的成本會在本年度進一步走高：「2022年度不會比2021年度輕鬆，會更困難。嚴重侵蝕我們的利潤率。」

Van Dam說，漲價無可避免。Inter Ikea會將部分原物料和運輸成本轉嫁給加盟店主。根據金融時報，這是2019年來首次漲價，漲幅雖然尚未確定，但有可能比當年大。Van Dam說，加盟店主可再自行決定，漲價幅度有多少要轉嫁給消費者。

供應鏈 疫情 利率

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