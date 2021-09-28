歐盟碳權價格 衝新高

歐盟 碳權價格27日盤中漲破每公噸65美元，改寫歷史新高，主因天然氣 短缺迫使歐洲發電業者燃燒更多煤炭來發電，也促使業者須購買更多抵減碳排放的碳權。

根據彭博資訊數據，歐盟排放權配額（EUA ）12月期貨27日盤中大漲3.4%至每公噸65.06歐元（76.09美元）。天然氣短缺迫使發電廠燃燒更多煤炭，許多發電業者上周也進入現貨市場，以趕在寒冬前取得煤炭供應。

投機客大舉買進，加上化石燃料價格飆漲，已導致歐盟碳權期貨價格今年來漲了將近一倍，並且推升發電成本。作為歐洲基準的德國明年電價在27日盤中勁漲4.6%，至每千度（ＭＷh）112.5歐元，再創新高。

以摩爾斯（Ed Morse）為首的花旗分析師團隊在報告指出：「天然氣市場吃緊，應會持續推升EUA價格。此外，預計歐洲的煤炭使用量在冬季結束前都會增加，因為再生能源發電量較少，加上歐洲計劃關閉部分的核電產能。」歐洲有全球最具野心的氣候計畫，但這個政治意志將開始面臨能源價格飆漲的考驗。歐洲好幾家發電業者都趕在民眾須用電取暖的寒冬來臨前，加緊採買煤炭。

根據GlobalCOAL平台的交易，煤炭10月期貨價格24日一度漲到每公噸200美元，創2008年來最高紀錄。