新冠口服藥 大廠搶開發

雖然新冠肺炎 疫苗降低了新冠肺炎疫情 造成的重症與致死率，但隨著各國正準備與新冠病毒（SARS-CoV-2）長期共存，輝瑞、默沙東、羅氏、鹽野義等大藥廠都積極開發更廉價、更能普及的抗病毒口服藥，希望在治療未來病患的同時，找到疫情大流行後的新商機。

美國默沙東藥廠正與新創公司Ridgeback合作，開發名為「Molnupiravir」的口服抗病毒藥，目前已在日本、台灣等地進行第三期臨床試驗，測試結果可能最快10月就會出爐。Molnupiravir原本是開發來治療流感，但也應會對新冠肺炎有療效，用來及早治療輕度與中度病患。美國政府已簽約以12億美元購買170萬劑，而默沙東計畫年底之前就量產1000萬劑。

輝瑞正在開發兩種抗病毒藥，一種是口服，一種是靜脈注射，是根據之前SARS疫情的研究結果而開發。這些藥也是針對尚未住院的輕症患者，試驗結果預計在10月到12月期間可以發表，可能最快明年就能上市。

羅氏則與Atea公司合作，對住院的重症患者開發藥物，可能在明年可以供應全球。

日本的鹽野義製藥也在今年7月對其口服藥物展開第一期試驗，希望能在明年底之前推出。

目前市面上唯一的新冠肺炎抗病毒藥物是瑞德西韋 （Remdesivir），這款由吉立亞醫藥公司開發、主要使用在重症病人的藥物非常昂貴，每劑要價2100美元，如果各藥廠能開發出較便宜，就像克流感一樣方便使用的口服藥物，可望為阻擋疫情貢獻更多力量。

瑞德西韋今年第2季的銷售額就高達8.29億美元，自新冠疫情爆發以來已經超過50億美元。治療輕症的口服抗病毒藥商機，可能比瑞德西韋還要驚人。