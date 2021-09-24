寒冬致供應吃緊 高盛估油氣雙漲

分析師認為，石油 與天然氣 價格後市看漲。倘若今年北半球冬季異常嚴寒，高盛預測油價 可能漲到每桶90美元，花旗預估，明年歐、亞天然氣價格可能上看每百萬英熱單位（mmBtu）100美元。

高盛全球大宗商品研究部主管柯里（Jeff Curie）說，歐洲天然氣供應吃緊，勢必助長石油作為替代燃料的需求，在全球原油生產因颶風侵襲墨西哥灣產油區等因素而緊繃之際，這將推升油價。

若原油如他所料躍上每桶90美元，將比目前價位高出10美元。

布蘭特原油期貨23日盤中小跌0.5%至每桶75.84美元，西德州中級原油期貨也一度挫跌0.5%，報每桶71.88美元，但這兩種期貨今年來都漲超過46%。

柯里指出，天然氣價格漲勢不見減弱跡象，「特別是在美國境外」，反映供應吃緊不巧碰上需求激增。油價與天然氣雙漲，將進一步打擊已飽受成本銳增之苦的英國供電業者。

花旗發布報告說：「未來數周乃至於數月，全球天然氣價格可能持續扶搖直上…強勁的需求和未見供應方面的反應，已造成市場大幅緊繃。若意外發生需求暴增或供應受阻，可能進一步推升價格。」

花旗小幅調升對本季天然氣均價的預測，但警告若異常寒冷的天氣助長需求，颶風又打亂墨西哥灣的供應，天然氣交易價格可能漲到每mmBtu上百美元，以油當量計為每桶580美元。

本月來，日韓液化天然氣（LNG）價格暴漲近50%，逼近每mmBtu 30美元；歐洲LNG也大漲40%左右，直逼25美元。天然氣行情節節高漲，反映歐洲庫存低、中國需求旺盛，以及俄羅斯、奈及利亞等地供應受限。