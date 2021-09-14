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Gogoro傳將借殼在美上市 正與SPAC洽談合併

編譯黃淑玲／綜合外電
Gogoro電動機車。 （聯合報系資料照片／Gogoro提供）
Gogoro電動機車。 （聯合報系資料照片／Gogoro提供）

彭博資訊14日報導，消息來源透露，台灣專精電池交換技術的電動機車新創公司Gogoro，正在與特殊目的收購公司（SPAC）Poema全球控股洽談合併案，藉由合併讓股票上市。

知情人士說，這樁交易將使得合併後公司估值達10億美元或以上，合併案若談成，最快本周會對外正式宣布。不過，目前談判還在進行，尚未敲定，因此仍有破局的可能性。

Gogoro與Poema都沒有立即回應彭博的評論請求。

Gogoro向來以自家電池技術能夠協助減少能源消耗而自豪。該公司上月表示，在和購買Gogoro電動機車的顧客們一同努力下，已經累計減少30萬公噸的二氧化碳，相當於3,000萬棵樹一年的吸收量。電池交換網每月訂用人數超過40萬人，電池交換次數逾2億次。Gogoro近幾個月陸續在中國與印度談妥策略聯盟，拓展事業版圖。

Poema是在開曼群島註冊的SPAC，1月在美國首次公開發行股票（IPO）時籌得3.45億美元資金，先前曾表示，收購重點放在發現亞洲或歐洲地區具有實際技術和吸引力事業的公司。

台灣Gogoro早期的投資人包括新加坡的淡馬錫控股，日本Panasonic、住友商事，美國前副總統高爾的Generation投資管理公司，以及法國的Engie等多國企業。

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