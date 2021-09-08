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日本南韓強攻電動車用電池

編譯林奕榮／綜合外電
各大車廠緊跟電動車熱潮，豐田、現代汽車均加緊研發相關電池技術。（美聯社）
各大車廠緊跟電動車熱潮，豐田、現代汽車均加緊研發相關電池技術。（美聯社）

各大車廠在加緊研發電動車以跟上這股熱潮，日本豐田汽車（Toyota）7日宣布，計劃在2030年前投資1.5兆日圓（136億美元）研發電動車和混合動力車使用的電池技術，尋求在汽車技術的關鍵領域取得領先地位，南韓現代汽車（Hyuandai）則表示，到2028年時，所有商務車款都將有氫燃料電池版。

全球汽車銷量龍頭豐田將承諾以約1兆日圓打造生產線，尋求在未來十年設立70條電動車電池產線，目標是到2030年時，電池供應產能達到200兆瓦小時（GWh），高於先前的180 GWh目標。

豐田暫未透露電池投資計畫的細節或是新工廠的地點，但日經新聞指出，這些投資可能集中在美國和中國大陸等豐田的主要市場，在日本，豐田正計畫透過與Panasonic的合資公司擴產。

豐田表示，正在研發電池材料以及結構，目標是讓電池成本降低30%以上，技術長前田昌彥說，「我們的目標是改善電力消耗30%，先從豐田bZ4X車款開始」。

豐田也是有望量產固態電池的領先者之一，這項技術具有顛覆汽車產業的潛力，因為固態電池的能量密度更高，充電速度更快且較不易起火，若研發成功，可望取代鋰離子電池。

豐田仍苦於固態電池使用壽命過短的瓶頸，但前田昌彥說，其目標仍是在2025年左右開始生產固態電池，「我們仍在尋找最理想的材料」。

豐田正加快電動車研發步調，明年將發表首款全電動車。豐田4月也表示，預計在2025年前推出15款電動車。

現代汽車則尋求在氫動力車市場取得領導地位，準備在2028年之前，讓全部商務車款都有氫燃料電池版汽車。

現代汽車集團旗下的現代汽車和起亞汽車目前共有20款商務車款，包括卡車、巴士與廂型車，去年銷售量約28.7萬輛。現代已推出一款氫燃料電池巴士和一款氫燃料電池卡車。

現代也說，將在2040年前把電動車款的全球銷售占比，由目前的1.5%提升至80%，為達成這項目標，現代將在2035年前逐步汰換在歐洲市場銷售車款的產線，以氫能或電池動力車款取代，其他市場則在2040年前汰換產線。

現代表示，目前全球的燃料電池車產量約為1萬-1.5萬輛，電動車的產量則為400萬到500萬輛。由於歐洲和中國大陸都已設定遠大的減碳目標，且支援氫能源基礎設施的議題日益受到重視，現代、豐田、BMW和戴姆勒等汽車製造商都正投入氫燃料電池技術研發。

豐田 汽車 電動車

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