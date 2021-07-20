貝佐斯上太空 藍源強攻太空經濟跨大步

美國電商巨擘亞馬遜創辦人貝佐斯 20日上太空 ，旗下太空公司藍源（Blue Origin）將啟動首趟載人太空任務，象徵藍源在「太空經濟」領域跨出第一步，目標是搶占規模可望突破1兆美元的太空市場，與SpaceX 、維珍銀河等競爭對手一較高下。

華爾街日報報導，貝佐斯與三名乘客在20日上午8時（台北時間20日晚間9時）將搭乘藍源的「新謝帕德號」（New Shepard）火箭，展開藍源首次載人「次軌道」太空旅行，整個旅程大約11分鐘，這將是世界首次只有乘客、沒有駕駛人員的太空飛行。

貝佐斯與夥伴為此19日在德州參加14個小時的速成訓練課程，涵蓋安全簡報、太空船飛行模擬、檢視火箭、船艙內漂浮等課程。

藍源高層18日表示，貝佐斯20日飛向太空後，藍源計畫今年再執行兩次載人太空旅行，但藍源並未透露票價。

若貝佐斯的太空旅行圓滿成功，將為新興太空旅行市場增添利多。除了太空旅行，藍源的目標還包括贏得大型政府合約，這不僅能提供穩定收入來源，也有助於提振公司商譽。

藍源瞄準的太空產業規模，有望在2040年前擴大兩倍至逾1兆美元，涵蓋登月、小行星採礦及太空旅遊等活動。

在政府合約方面，藍源的對手SpaceX已與華府相關太空機關建立深厚關係。美國聯邦支出數據顯示，在過去14個年度，SpaceX共計從國家航空暨太空總署（NASA）和五角大廈拿下52項合約，價值28億美元，同期藍源則贏得33項合約，價值4.965億美元。