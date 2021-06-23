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格芯斥資40億 新加坡建晶圓廠

編譯黃嘉洵／綜合報導

美國晶圓代工大廠格芯（GlobalFoundries）22日宣布，未來兩年將支出60億美元，提高美國、新加坡及德國的晶圓廠產能，包括將在新加坡投資40億美元，興建一座新的晶圓廠，預定在2023年開始營運。

格芯表示，也將在美國廠和德國德勒斯登（Dresden）分別投資10億美元。執行長柯斐德（Tom Caulfield）22日表示，在60億美元的全球擴張計畫中，格芯將提供多數資金，其他資金來源包括各國政府投資與客戶的預付款。該公司此前已宣布今年要投資14億美元提高晶片產能。

柯斐德說，在新加坡的40億美元投資，將是格芯未來五至十年分階段擴張計畫的第一步，但他未說明總投資金額。

這座新加坡的新晶圓廠將使格芯每年產能增加45萬片晶圓，並使整個廠區的總產能達到150萬片。

格芯預期，這座新廠將在2023年初投產。新晶圓廠預計將生產汽車與5G技術使用的晶片，且與長期客戶簽訂協議。預料這座新廠將在新加坡增加1,000個就業。

格芯將加入台積電和三星電子等同業的擴產行列，以協助解決晶片短缺問題。格芯正籌備在美國首次公開發行股票（IPO）。

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