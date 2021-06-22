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油價展望 年底前上看85美元

編譯廖玉玲／綜合報導

由於伊朗核子談判缺乏進展、歐美旅遊需求持續回升，國際油價21日盤中在高檔狹幅波動，市場人士也看好油價展望，顧問機構Energy Aspect預料布蘭特油價今年夏季將漲破80美元，花旗集團預估今年底前有望觸及85美元。美國銀行也預測，布蘭特油價明年可望漲抵每桶100美元。

北半球夏日駕車出遊旺季來臨，需求隨之增加，而伊朗核子會談因強硬保守派人士萊希當選總統，導致談判時間延宕，可能讓這個國家生產的石油較晚回到國際市場。這些都是推升油價的利多。布蘭特原油8月期貨21日盤中小漲0.1%，報每桶73.6美元。

Energy Aspect認為，由於國際油市供應異常緊俏，今年夏季油價能「輕易」突破80美元價位。

花旗包括摩爾斯（Ed Morse）的分析師團隊21日預測，布蘭特油價到年底前平均價格會在77-79美元，在市場重新平衡前，有很高機率可觸及85美元。

花旗上修對今、明兩年布蘭特油價的預測，對今年的預測值比上回增加4美元，達到每桶72美元，至於第3季平均有77美元，第4季則為78美元，分別比上次預測增加4美元和9美元；明年預測值則提高8美元，達每桶67美元。

花旗預測，到8月左右，全球石油需求可能會超過2019年8月時達到的紀錄，也就是每日1.008億桶，主要是先前封鎖措施對休閒活動的需求受到壓抑，如今這些需求都被釋放出來。

美國銀行同日預測，布蘭特今年均價可能為每桶68美元，但明年可能升抵100美元。OANDA分析師海利表示，油價實際的實體需求面依然相當正面。

油價 石油 美國

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