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馬斯克推文挺 狗狗幣飆漲

編譯易起宇／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克推文表示，正與狗狗幣開發人員合作提高交易效率，激勵狗狗幣價格應聲大漲。（路透）
特斯拉執行長馬斯克推文表示，正與狗狗幣開發人員合作提高交易效率，激勵狗狗幣價格應聲大漲。（路透）

特斯拉執行長馬斯克再度展現他對加密貨幣市場的影響力。他在推特發文表示，正與狗狗幣開發人員合作，提高這種加密貨幣的交易效率，再加上加密貨幣交易平台Coinbase表示，將加快開放狗狗幣交易，激勵狗狗幣價格應聲大漲逾40%。

馬斯克13日推文表示，正與狗狗幣開發人員合作，以改善系統交易效率，「前景可期」。在馬斯克13日發表這則推文後，狗狗幣價格14日盤中漲了約25%至約52美分。

馬斯克12日才剛宣布，將出於環保考量，停止接受用比特幣購買特斯拉車款，之後又批評加密貨幣挖礦活動導致煤炭使用量大增，拖累狗狗幣等加密貨幣價格重挫。他的最新推文雖激勵狗狗幣上漲，比特幣卻依然欲振乏力，14日盤中小漲2%至5萬0403.51美元。

此外，Coinbase在13日表示，將在未來六至八周後，開放在其平台交易狗狗幣，助長狗狗幣漲勢。Coinbase開放交易比特幣與乙太幣等上百種加密貨幣，但都未納入近幾周漲得特別凶的加密貨幣。Coinbase執行長阿姆斯壯表示，將加速納入新的加密貨幣。

狗狗幣2013年問世時，起因是一場玩笑，靈感來自一張迷因圖，但之後支持者漸多。根據CoinMarketCap統計，狗狗幣已成為市值第四高的加密貨幣，超過690億美元。

隨著加密貨幣需求升高，新加坡星展銀行（DBS）14日表示，私人銀行部門已開始提供加密貨幣信託服務，幫助富裕客戶在繼承計畫納入這項新興資產，成為亞洲第一家提供這類服務的銀行。

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