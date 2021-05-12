求償長賜輪 埃及降價至6億

巨型貨櫃輪長賜輪3月在埃及蘇伊士運河 擱淺近一週波及全球航運，運河管理局向日本 船東「正榮汽船」求償9.16億美元，但雙方沒共識，現降至6億美元。

長賜輪（Ever Given）為台灣長榮 海運公司以論時傭船（Time Charter）方式向日本船東正榮汽船承租，長榮僅負責貨物運送。

長賜輪3月23日擱淺蘇伊士運河（Suez Canal），造成河道阻塞，影響全球航運運輸，經各方搶救於3月29日移出擱淺河道，蘇伊士運河恢復通行。

事後運河管理局於4月7日向正榮汽船求償9.16億美元，其中包含3億美元的救助獎金、3億美元商譽損失以及其他損失；但正榮汽船所屬的英國互保協會指出，求償金額未告知計算基礎，且缺乏相關憑證。

日本時事通信社報導，埃及運河管理局求償金額由9.16億美元降為6億美元，不過英國互保協會仍認為這個求償金額超出法律規範，且沒有提出相關根據，雙方仍沒有共識。

報導指出，運河管理局主張擱淺有損運河商譽，進而以此名義求償，但正榮汽船無法接受，雙方協商難以進展。埃及法院已下令扣押長賜輪，直到付清賠償金才會放行，正榮汽船雖不服提出抗告，但遭法院駁回。